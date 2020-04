¿Kylie y Kendall Jenner en Cancún?

En los últimos días Kylie Jenner ha compartido a través de sus redes sociales imágenes desde lo que aparentan ser Cancún, la playa de arena muy blanca ha hecho sospechar de que las integrantes del clan Kardashian, disfrutaron del Caribe Mexicano antes de iniciar la cuarentena.

Y es que Kendall Jenner también compartió imágenes en sus redes sociales en donde aparece junto a su hermana Kylie Jenner, el lugar en donde se tomaron las fotografías es bastante parecido a Cancún, sin embargo no se ha podido comprobar a ciencia cierta si se trata de algún otro destino en el Caribe o México.

Son varias fotografías que se han filtrado en las redes sociales en donde se ve a las hermanas Jenner felices en una playa muy parecida a las de Cancún, muchos han creído que en efecto es esta ciudad, sin embargo esto no se ha podido confirmar y es que es difícil que ellas den su ubicación cuando están de vacaciones y no en algún tipo de promoción.

Mediante las cuentas de las fotógrafos oficiales de las hermanas más pequeñas de la dinastía Kardashian se comprobó que se encontraban de vacaciones y estuvieron varios días en este lugar, sin embargo estas trabajadoras también han tenido mucho cuidado en publicar donde se encuentran durante las vacaciones en las que acompañan a las empresarias.

Sin embargo este viaje de placer hubiese ocurrido hace un par de semanas atrás y no en los días recientes, ya que en estos momentos la ciudad de Cancún ha cerrado sus puertas al turismo y también los hoteles no están dando servicios debido a la contingencia ambiental generada por el Covid 19, esto será un misterio hasta que alguna de las chicas decida postear en qué lugar del planeta estuvieron y para determinar si era o no Cancún.