Kike Jiménez apunta por el regreso del rock en México, exclusiva

El cantante e intérprete Kike Jiménez que se popularizó después de participar en el relity La Voz México y ocho años después en La Voz Azteca, se presentará en un concierto en un hotel en restaurante en Cancún, por esta razón decidió conversar en exclusiva con La Verdad Noticias, ya que además estrena sencillo, su evento será este 30 de abril, Día del Niño por lo tanto se le cuestionó por su infancia y la música.

“Yo creo que definitivamente la música que forman de parte de mi repertorio tiene a Linkin Park con Limp Bizkit y esas bandas noventeras y dosmileras que me hacen recordar cuando yo empecé a tener conciencia y noción musical, se volvieron mis bandas favoritas y también por el lado del pop, todas las boy band que estaban sonando en ese momento las tengo muy presentes, las hago muy presentes cuando me acuerdo de mi infancia y a partir de ahí de esa combinación de géneros viene lo que estoy haciendo en el presente”.

Actualmente es un hombre hecho y rockero que ha logrado trascender en la música no importando si es en español o en inglés, su trabajo ha sido bien recibido; y ahora presenta su nuevo trabajo; “Estoy promocionando un sencillo nuevo llamado ‘Take a Walk on the Wild Side’ salió hace tres semanas en las plataformas digitales y tiene una gran respuesta del público”, señaló.

Para hablar de Kike Jiménez se tiene que hablar de La Voz, el programa que se transmitió en un inicio en Televisa y después en Azteca, el cantante participó en ambas ediciones llegando a lugares prodigiosos y cultivando una amistad con sus coaches que culminaron en colaboraciones musicales.

“La experiencia que tuve en el reality show. Bueno realmente estuve en las dos empresas en Televisa y Azteca y tuve la fortuna de poder conectar increíble con las personas que fueron mis coaches (Laura Pausini y María José) y con las dos tuve la fortuna de poder colaborar en las canciones originales para mi proyecto”, señaló el cantante.

Gran parte de sus fans lo siguen desde su primera aparición en la televisión, cuando audicionó con el tema ‘Love Me Again’, misma con la que participó en la gran final de la emisión del proyecto en 2014.

“Entonces la verdad es que le debo mucho a este reality show y a esos momentos de mi vida y creo que también gracias a esa plataforma tengo gran parte del público ahora pero están desde el día uno que estuve presentándome en ese show”.

Rock regresa a México

Por otra parte Kike Jiménez es consiente que si bien los géneros de música predominantes son aquellos considerados urbanos, señala que ahora ha notado una mayor aceptación de esta música en particular, además predice el regreso del Rock.

“El género rock está volviendo cada vez más fuerte, siento que hay un regreso del rock en este momento y estoy aprovechando definitivamente. En los siete años que llevo de solista ha sido complicado poder posicionar un género, creo que siendo mexicano representa un reto, pero me ha ido bien y agradezco mucho ser el representante del rock en México”.

