Karla López del equipo Ha-Ash es la octava participante de Quintana Roo en La Voz

Karla López es actualmente parte del equipo de las Ha-Ash y las conquistó al interpretar el tema ``Que ganas de no verte nunca más”, que se hiciera famosa en la voz de la Leona Dormida, Lupita D’Alessio.

“Siempre he tenido mucha admiración por las cantantes de los 80, que si Lupita D’Alessio, Dulce, esas intérpretes que son un clásico. Ese fue el motivo por el cual elegí la canción que interpreté en las audiciones” compartió.

Las Ha-Ash, giraron sus silla al escuchar la interpretación de la playense lo que ocasionó una gran alegría para Karla, porque esa era una de las metas, además ya había intentado cinco años previos participar en el programa y fue en este año que logró quedar, por lo que dio todo en el escenario a pesar de que los nervios la dominaron en un principio.

“Primero desde el escenario ya te imponen y luego cuatro grandes de la música, yo soy amante de la música de Ha-Ash y de Yuridia y son parte de mi repertorio de lo que canto normalmente y me dije con una de ellas me doy por bien servida y ellas voltearon por mí, y casi me rompo a llorar, pero dije, debes de terminar y terminé mi canción”, compartió.

Karla compartió que es la humildad de Ha-Ash con lo que se queda, ya que desde su perspectiva Hanna y Ashley son las artistas más humildes con las que ha convivido en su carrera ya que le ha tocado en alguna ocasión interactuar con cantantes a los que no les gusta convivir con su gente, además señaló que a diferencia de otros músicos ellas comparten su saber y sus técnicas y no son celosas a la hora de enseñar.

A continuación comenzará la etapa de las batallas en la cual cada uno de los coaches reducirá a la mitad a los integrantes de sus equipos por medio de duelos, en esta etapa participarán 120 participantes y quedarán sólo 60 para siguiente etapa. Karla será una de las representantes del estado que dejará todo en el escenario.

Karla López pide espacio a las autoridades para que los talentos de esta generación de La Voz puedan participar en eventos culturales como en las fiestas de independencia. La cantante señaló que Quintana Roo actualmente es una cuna de muchísimos músicos y cantantes y siente que es un auge que se debe aprovechar culturalmente.

