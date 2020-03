Kantunilkín, menor bebía alcohol con sus amigos y fueron atacados a balazos, murió

Dos hombres fueron atacados a balazos la noche de ayer en el municipio de Lázaro Cárdenas, Kantunilkín, donde uno murió en el lugar de los hechos y que además es un menor de edad, mientras que el otro fue llevado de emergencias al hospital; los heridos se encontraban bebiendo alcohol “tranquilamente”.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando al número de emergencias 911, alertaron a las autoridades que en la comunidad de “El Tinta”, dos hombres habían sido atacados a balazos, mismos que quedaron en el y piso sangrando.

Tras la denuncia, elementos de la Policía Quintana Roo y una ambulancia, acudieron al sitio; al llegar confirmaron el deceso de una personas, por lo que dieron parte a personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, mientras que el otro sujeto fue trasladado al hospital para su atención médica.

Según los vecinos, los hombres son identificados como G. C. C., de 17 años de edad, y Apolito C. A., de 49 años , mismos que se encontraban tomando felizmente, cuando dos sujetos armados a bordo de una camioneta se detuvieron frente a ellos y de pronto uno de los criminales sacó su arma, lo activó y disparó en varias ocasiones contra los hombres, mismos que intentaron huir, pero les fue inútil, pues les alcanzó las balas.

Hasta el momento las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía de Quintana Roo, quienes determinarán el móvil de este caso, así como dar con el paradero de los presuntos culpables, llevarlos ante la justicia y determinar su situación jurídica, ya que estos sujetos lograron huir y según testigos con rumbo al estado de Yucatán.

Hay que destacar que este ataque es el primero del año y el primer ejecutado de esta comunidad, esto datos preliminares por parte de LA VERDAD, a un conteo rápido, por lo que aún no ha sido confirmado por la autoridad.