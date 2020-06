Justifican venta para el acceso a las playas en Cancún

Luego de que varios medios de comunicación locales e incluso nacionales dieron a conocer que los hoteles están aprovechando el cierre de playas en Cancún para vender el acceso a las mismas por hasta 1 mil 500 pesos, Carlos Orvañanos Rea, vocero del semáforo epidemiológico estatal justificó el acto.

"Es un tema de marketing. Ya hablando con ellos (con los hoteleros), dicen que es para fomentar el consumo, para generar otra vez ingresos y una derrama económica no sólo para el hotel, sino para los empleados y touroperadores". comentó.

Carlos recalcó que estas promociones de paquetes que incluye en acceso a las playas son parte de la reapertura económica que se vive en la zona hotelera de Cancún, no sólo en los centros de hospedaje, sino en restaurantes, clubes de playa y marinas.

Sin embargo, el funcionario admite que los turistas que alquilan servicios de hotel (ya sea un viaje de un día o un viaje regular) son muy propensos a ir a la playa, por lo que instó a usar la playa con precaución en ausencia de multitudes.

"El gobierno determinó el cero uso de todas las playas, por lo que están cerradas, pero como lo he dicho: si alguien quiere salir a caminar un rato, tampoco fomentamos que haya un policía en cada hotel", dijo.

Orvañanos recalcó que no utilizarán medidas que den un mensaje equivocado al turismo nacional e internacional como la presencia de la policía, "el mensaje no es que haya policías diciendo que no, el mensaje es que se consuma en restaurantes y hoteles, con los aforos al 30 por ciento y las medidas como uso de cubrebocas y gel antibacterial, así como la sana distancia", señaló.

Aun así, si se encuentran turistas en la playa, se les debe indicar que avisen a la agencia de que deben ser invitados a salir de la playa y usar las áreas públicas del hotel, como la piscina, además de advirtió que continuarán los operativos de las autoridades sanitarias, para verificar que se cumplan con las medidas sanitarias.