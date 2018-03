Justicia social a trabajadores de Solidaridad

Tras 24 años sin seguro social, los trabajadores del municipio de Solidaridad gozan ya de ese beneficio, luego que la presidenta municipal Cristina Torres, acompañada del delegado del IMSS en Quintana Roo, Flavio Carlos Rosales, formalizaron la incorporación de los 2 mil 683 trabajadores al Régimen Obligatorio de la Seguridad Social.

El evento tuvo lugar en el Teatro de la Ciudad de Playa del Carmen, al cual acudieron trabajadores de todas las áreas municipales y se entregaron las afiliaciones de manera simbólica, a 20 trabajadores.

Felipe de los Ángeles Villegas, con más de 10 años de laborar en el municipio y que ahora es vigilante ciudadano, dijo que con ello se les hace justicia con la prestación social que se les brinda, y que también les permitirá, a aquellos que lo deseen, obtener una vivienda por medio del crédito de Infonavit.

Ahí, la presidenta municipal Cristina Torres Gómez, dijo que algunos tienes 24 años de haber sido pacientes, de haber esperado por esta oportunidad y no bajar la guardia, lo cual es “querer a su municipio, eso es querer al trabajo y a las personas, porque por encima de uno mismo y prestaciones que la ley obliga a los patrones ustedes no claudicaron y siguieron trabajando y hoy es el mejor ejemplo del cariño a la tierra que han demostrado con hechos, no con política”.

Cristina Torres destacó que Solidaridad es líder gracias a su gente que está marcando vanguardia de lo que se debe hacer cuando se está al borde del precipicio y tienes que levantarte.