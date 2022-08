Justicia para Diana: se cumplen 2 años y medio de su desaparición en Cancún

Con la voz entrecortada, Romana Rivera, recordó la última vez que vio a su hija Diana, en ese entonces tenía 20 años de edad, cuando desapareció el 22 de febrero en la ciudad de Cancún. Hoy tendría 22 años. Lleva 2 años y seis meses fuera de casa y nadie sabe de su paradero.

Contó que el 21 de febrero su hija salió con su amigo identificado como Jorge Armando Kiau Rodríguez, quienes decidieron ir a la discoteca “Imperio” en Plaza Infinity, pero durante la madrugada del 22 de febrero, a las 3:00 horas, aproximadamente, sujetos fuertemente armados se los llevaron a la fuerza.

Romana dice que, de acuerdo a las primeras versiones, declaraciones de empleados y cámaras, el joven Jorge pudo tener una discusión con uno de los integrantes de una célula criminal, quien después regresó con sus cómplices para vengarse.

“El comando armado se llevó a la pareja con rumbo desconocido; una línea de investigación apunta que el acompañante de mi hija tuvo una discusión en el bar con un sujeto, es decir, que iban por el hombre y no por Diana”, comentó

Recalcó que hasta el momento la Fiscalía General del Estado no les ha dado avances y después de casi tres años, no tienen clara la información, ni mucho menos sobre el paradero de su hija, “han realizado diversas búsquedas de campo y los restos que han localizado no son de mi pequeña”.

Afirmó que a pesar de las amenazas y extorsiones seguirá luchando para localizar a Diana, “cueste lo que cueste”; tampoco se cansará de pedir a las autoridades respuestas concretas y claras.

