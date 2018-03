Justicia oscura

Jesús Faudoa/Diario La Verdad Cancún.-Justicia oscura Alicia Brito, José Tomás Pech, María Inés Loria, Hortencia Tepal y Natividad Méndez Rayón son sólo 5 de los más de 50 ancianos de comunidades rurales de Quintana Roo que resultaron con afectaciones graves en su vista tras ser sometidos a operaciones en octubre de 2015 para remover cataratas en el desaparecido Instituto de Salud Visual (ISVI) en Benito Juárez, en el cual se les complicó dicha operación. Las cirugías fueron las mismas en todos los casos, tratar de mejorar la visión por medio de la remoción de cataratas, gracias al apoyo de una exitosa campaña de una de las cadenas de cines más importantes de México. Sin embargo, en el centro de salud destinado a llevar a cabo las operaciones se encontraba una bacteria transitoria en sus instalaciones, misma que causó las infecciones en los ojos de los pacientes. “No es justo que después de 2 años se sigan lavando las manos, sigan lacerando”, argumentó Fernando Avilés Tostado, presidente de la fundación ‘No más negligencias médicas’, quien aseguró que llevan 2 años apoyando a los afectados denunciando ala Fundación Cinépolis I.A.P., al Instituto de la Salud Visual Para Todos A.C. y Clínicas de Salud Ocular S.A. de C.V. Además, dijo que de igual forma se tienen denuncias en contra de los doctores Omar Hornelaje Ceniceros, Blanca Beatriz Figueroa, Patricia Amezquita García y Jonathan Lowenberg Sainz, quienes laboraban en el ISVI y aun no se sabe nada de ellos. Esta clínica fue clausurada por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) el 13 de diciembre del 2015, “ante la posible afectación a la salud de adultos mayores a quienes se les practicaron cirugías oftalmológicas”, según lo señalado en un comunicado de la misma dependencia. Por el momento, los 5 afectados se encuentran llevando juicios en los juzgados civiles primero, segundo y tercero de primera instancia en Cancún, con los jueces Ruth Gamboa Iñiguez, Juan Carlos Quintal Canul y María José Santos Tejero, respectivamente. “Nadie se hace cargo de las víctimas, ni siquiera las instituciones, ni siquiera la Secretaría de Salud, al contrario, por allí sabemos que la esposa del anterior gobernador intimidó a algunas de las víctimas para que no hicieran denuncias, diciendo que no se atrevieran porque les iba a ir peor”, aseguró el presidente de la fundación. La postura de la contraparte Por medio de un comunicado de prensa, la empresa de entretenimiento desmintió lo dicho por la fundación argumentando que “es falso que más de medio centenar de personas hayan sufrido por cirugías fallidas financiadas bajo el programa ‘Del Amor Nace la Vista’ en ISVI en Quintana Roo en 2015, nos fueron reportados únicamente dos casos de personas que perdieron la vista en uno de sus ojos”. De igual forma mencionó que era lamentable la situación, pero que “es un riesgo que existe en el tipo de procedimiento quirúrgico practicado, mismo que fue informado y aceptado por las personas afectadas con anterioridad a las cirugías” pero considera que todo se trata de una “campaña de desprestigio que, con información falsa, se mantiene en contra del programa Del Amor Nace la Vista”.