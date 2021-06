¡Justicia!, gritan por joven asesinado en Cancún de la comunidad LGBTQ+

Más de 50 personas de la comunidad LGBTQ+ se dieron cita en la famosa glorieta conocida como "El Ceviche" en la ciudad de Cancún, con la finalidad de pedir justicia por el asesinato de uno de sus integrantes el pasado 5 de junio en este mismo destino turístico, así como expresar su molestia por los casos de crímenes de odio en México.

En entrevista con Sarah Domínguez, Coordinadora de Foro Quit, parte de la Red de Activistas LGBTQ+ en Quintana Roo, detalló que al menos en los últimos siete años se han registrado 58 crímenes de odio en el Estado y que además de gritar justicia por el lamentable hecho antes mencionado, también piden erradicar que los crímenes de odio se erradiquen.

La comunidad ya tuvo acercamiento con las autoridades

“Solamente por ser de la comunidad LGBTIQ+, no podemos permitir que en Quintana Roo sigan pasando estas cosas, no podemos permitir que sigan habiendo crímenes, por eso la comunidad, no solo de Cancún se ha reunido, sino también Playa del Carmen, Chetumal, la CDMX y hasta otros estados como León y Zacatecas, todos por el mismo fin”, dijo.

Detalló que ya se han acercado a las autoridades correspondientes para meter iniciativas de ley, para tratar de que el crimen de odio sea tipificado en el Congreso del Estado de Quintana Roo. “Le pedimos a la sociedad que nos den una oportunidad y nos apoyen en las iniciativas que salen de la Red de Activistas LGBTIQ+, no más crímenes de odio”, manifestó.

Piden que se cree la fiscalía especializada en crímenes de odio

En este sentido, añadió que, el 10 de junio del presente año, se llevó a cabo un diálogo entre sociedad civil organizada y autoridades, donde acordaron diversos puntos, entre ellos el darle un seguimiento a los problemas que los aquejan, además de crear una fiscalía especializada dichos delitos.

“El crimen de odio tenemos que erradicarlo y justo eso estamos planeando, buscando estrategias para eliminar estos crímenes, buscamos que las autoridades creen una fiscalía especializada contra crímenes de odio a la comunidad LGBTIQ+ y lucharemos por ello”, concluyó.

