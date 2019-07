Justicia contra Palazzo, ejemplo a nivel nacional

Quintana Roo se convertiría en el primer estado del país en promover la extinción de dominio, por lo que sería pionero en la impartición de justicia al aplicarlo en el caso del centro nocturno Palazzo, ubicado en la Zona Hotelera de Cancún.

La Fiscalía General del Estado (FGE) desarrolla una investigación en el centro nocturno Palazzo, por el delito de privación ilegal de la libertad en contra del joven Sahir Alexis López Ruiz de 24 años de edad, quien fue visto por última vez en este antro el pasado 11 de julio. Para avanzar con las investigaciones se realizó el pasado 18 de julio un cateo a 91 personas que forman parte del personal del centro nocturno y fueron detenidos 4 personas, además de decomisarse drogas al interior del inmueble.

El centro nocturno sigue resguardado por personal de la Marina, en tanto se investiga el presunto secuestro de un turista que fue visto por última vez en este lugar.

Para el presidente de la Barra de Abogados, Ángel Ramírez Florescano, la Fiscalía de Quintana Roo marcará un presente histórico para la impartición de justicia en México, al convertirse en el primer estado del país en desarrollar la nueva modalidad de extinción de dominio en casos relacionados con la delincuencia organizada, a partir de su aprobación en el Senador el pasado 1 de julio.

“Fue una decisión con mucha energía, van a hacer historia, de acuerdo a la nueva modalidad que plantean, si se lleva a cabo de esa primera impresión que nos comentan y que ha salido a la luz pública, llevan el proceso y hacen todo el trámite sería una situación sin precedente histórico”, dijo Ramírez Florescano.

Explicó que este proceso también causará cambios en el sector empresarial turístico del estado, pero principalmente en Cancún, ya que conduciría a los empresarios a ser más observantes y vigilantes del arrendamiento de predios o establecimientos que se utilizan para ofrecer servicios a turistas.

“Esto va a inhibir, es decir, los propietarios van a tratar se fijarse más con quien van a rentar. Tener cuidado de revisar de una forma tan cuidadosa porque ahora están en peligro sus bienes”, dijo el presidente de la Barra de Abogados.

Por lo que podría iniciarse una etapa de más prevención en el sector empresarial y desde el inicio no sentarse a negociar con clientes sospechosos o de los que no se tienen vínculos o información suficiente.

Durante el cateo fueron detenidos un grupo de personas que forman parte del personal del centro nocturno.

El pasado 18 de julio, el Fiscal de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, dijo que el centro nocturno Palazzo podría perder los derechos y su concesión para operar debido a la aplicación de la "extinción de dominio" que fue recientemente aprobada en el Senado el 1 de julio y permite confiscar bienes y recursos al crimen organizado.

“Es un proceso legal que se debe llevar a través de los tribunales en el cual perderán los derechos de concesión y propiedad del inmueble”, dijo el fiscal al dar detalles sobre la investigación en torno a la desaparición del joven proveniente de Nuevo León.

El presidente de la Barra de Abogados dijo que el éxito del caso Palazzo dependerá de la voluntad política tanto de la Fiscalía General del Estado, así como la del gobierno estatal.

“Es una decisión que no solo va a marcar en Quintana Roo, es más creo que de Quintana Roo va a salir al país, Quintana Roo podría ser pionero, porque independientemente de que el marco legal se los permita, es la voluntad de quien esté al frente de la Fiscalía y del Gobierno del Estado”, expresó Ramírez Florescano.

El experto explicó que la FGE tendrá que comprobar que el inmueble estaba siendo utilizado para hechos o actividades ilícitas que motivaron el aseguramiento, avanzar en todas las etapas del proceso hasta llegar a los juzgados y combatir los recursos que interpongan los afectados en torno a la perdida de concesión y derechos del inmueble ubicado en la Zona Hotelera en Cancún, que incluso es posible desarrollarlo en un par de meses, debido a que se ha notado velocidad en los procesos desde el inicio del aseguramiento del predio y cateo.

“Esto que hicieron es histórico, están en la primera etapa de la carpeta de investigación, está en la Fiscalía, tiene que pasar a juzgados, pero ya ese hecho, la intención, es un hecho sin precedentes que va a marcar de que pudiéramos ser pioneros en el país”, dijo.

La promoción de extinción de dominio inició a partir de la desaparición de un joven estudiante que vino en compañía de un amigo a vacacionar a Cancún, visitaron el centro nocturno Palazzo; sin embargo, no ha podido ser localizado desde el pasado 11 de julio; el antro fue el último lugar donde fue visto.

De manera extraoficial se informó que la FGE en días anteriores solicitó a la discoteca Palazzo acceso a las cámaras de vigilancia, pero les fue negado, por esa acción la Fiscalía solicitó al juez una orden de cateo para entrar al establecimiento y encontrar datos que permitieran la localización del estudiante.

El 18 de julio, la FGE activó la orden de cateo a empleados de Palazzo y hacer revisiones al inmueble que derivó en la detención de 91 personas de los cuales 29 eran mujeres y 62 hombres, todos colaboradores de la empresa para ser interrogados en torno al caso de secuestro.

En el proceso la autoridad investigadora en coordinación con la Guardia Nacional decomisó 17 envoltorios de marihuana y cinco bolsitas de la droga conocida como piedra, además fueron detenidas 4 personas que laboraban en el centro nocturno.

Montes de Oca, el pasado 18 de julio, en conferencia de prensa desmintió que el joven estudiante Sahir Alexis López Ruiz de 24 años de edad haya sido asesinado dentro de la discoteca Palazzo y confirmó que continúa en calidad de desaparecido. En días posteriores otras dos personas fueron detenidas en otro punto de la ciudad, tras haber participado en la privación ilegal de éstos jóvenes.

Al día siguiente más de 50 familiares se reunieron a las afueras de la FGE en Cancún y protestaron en avenida Xcaret para solicitar información de la detención de trabajadores de Palazzo, horas después personal de la Fiscalía de Quintana Roo notificó a los familiares que los trabajadores de la discoteca no se encontraban en calidad de detenidos, sino que habían sido retenidos para formar parte de los interrogatorios de investigación por el secuestro de un turista nacional.

Extinción de dominio, una alternativa

La Ley Nacional de Extinción de Dominio fue recientemente aprobada por el Senado de la República, el pasado 1 de julio, y actualmente se discute la ley en la Cámara de Diputados en el inicio del Tercer Período Extraordinario este 18 de julio y se prevé que sea aprobada a finales de este mismo mes.

La ley hace referencia a la pérdida de propiedades, bienes tangibles e intangibles, como son cuentan bancarias que formen parte de actividades ilícitas o que se hayan utilizado para cometerlos.

En total son 11 delitos que entran para la aplicación de extinción de dominio, entre ellas, la corrupción, robo de hidrocarburos o también nombrado como “huachicoleo”, delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud, trata de personas, encubrimiento, delitos cometidos por funcionarios públicos, lavado de dinero, extorsión y robo de vehículos.

La extinción de dominio debe ser sentenciado por una autoridad judicial, sin derecho a una contraprestación y compensación para el propietario. El proceso debe desarrollarse por el Ministerio Público que persigue el delito, pero el proceso se ejecuta de forma separada por la vía civil hasta llegar a su última etapa, donde un juez determinar si es procedente o no retirar bienes al imputado.

El proyecto de ley fue configurado con la finalidad de fortalecer el combate al crimen organizado y actos de corrupción atacando la estructura patrimonial y financiera. Para evaluar los procesos las Fiscalías del país deberán entregar un informe a los congresos sobre la aplicación de este nuevo recurso.

NUMERALIAS

11 de julio desapareció o secuestraron a un turista en el centro nocturno Palazzo

24 años tiene el joven Sahir Alexis López Ruiz, extraviado

18 de julio se realizó un cateo en el citado antro como parte de las investigaciones

91 personas que forman parte del personal del centro nocturno fueron detenidas