Julián Fernández, el fantasma del fraude en Cancún

A la sombra del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, un sujeto de origen español llamado Julián Fernández Fernández se ha amparado para cometer diversos fraudes en Cancún. Su argumento es contar con una empresa de logística y promoción electoral con la que presume ha ayudado a Morena a ganar posiciones políticas.



Pero el cuento no es sólo eso. Para muchos ni siquiera es un sujeto ubicable. Desapercibido para otros y un completo desconocido en las filas de Morena, Julián Fernández parece estar agotando su suerte.

Humberto Aldana Navarro, dirigente de Morena en Quintana Roo, dejó en claro que el sujeto nunca ha formado parte del equipo de logística y promoción electoral del partido, “de hecho hoy le comentamos a Mario Delgado y su respuesta fue clara: si le debo, que me demande”.



“El mismo presidente nacional del partido me dijo que no tiene ni la más remota idea de quién sea esta persona o qué es lo que pretende”, le dijo Mario Delgado y reiteró que si el sujeto afirma que fue defraudado, que presente su denuncia y que un juez decida lo conducente.



De lo poco que se sabe de Julián Fernández Fernández es que arribó a México en 1992, procedente de Asturias, España; se registró ante autoridades fiscales como comerciante al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados. Posteriormente adquirió la ciudadanía mexicana.



El hombre, quien se ostenta como propietario de una inexistente compañía de estrategia electoral, ha logrado amasar una millonaria fortuna con dinero de otros empresarios y políticos, a quienes les termina debiendo miles de pesos, que no les paga, bajo el argumento que las transferencias “no pasan” por error de contabilidad.



Deudas fantasma

El hombre ha involucrado a Mario Delgado en sus negocios poco transparentes, al asegurar a sus acreedores que no tiene para pagar, porque el dirigente nacional de Morena le debe dinero.



Bajo esta bandera es como el estafador de políticos y empresarios ha logrado infiltrase en algunas esferas de Quintana Roo, asentándose en Cancún, el destino turístico más importante del continente; sin embargo, Julián Fernández Fernández ya fue ubicado en una residencia de la calle La Paz, número 112, en la exclusiva zona residencial Puerto Cancún.



Julián Fernández desde que llegó a Cancún ha usado como tarjeta de presentación al líder nacional de Morena, por lo que antes de iniciar las campañas electorales buscó acercamientos con políticos y aspirantes a diputados para “venderse” como un enviado de la dirigencia nacional del partido que fundó Andrés Manuel López Obrador.



Un plan con tinte electoral

El objetivo del español era involucrarse en los equipos de campaña de quienes estaban en el proceso electoral 2022, con la seguridad de ser un estratega electoral, pero en realidad lo que buscaba era conseguir recursos económicos para mantener su “tren de vida” en el Caribe mexicano.



Muy pocos cayeron en las manos de Fernández, la mayoría se desentendió de él y lo hicieron a un lado, por ser un perfecto desconocido en los círculos políticos locales y su empresa no era ubicada por medios locales, pero como lo ha hecho en otras entidades del país logró infiltrarse en algunos equipos y cobró varios miles de pesos.



Ante el inminente fraude, quienes estaban como clientes del español, le exigieron la devolución de su dinero. Fue cuando Julián Fernández utilizó el engaño de reenviar supuestos “comprobantes de las transferencias”, pero sin la fecha en envío del dinero, embarrando en sus transas a instituciones bancarias.



Que denuncie

Lejos de amedrentarse, la dirigencia estatal de Morena informó ya a Mario Delgado, quien se dijo víctima de un chantaje por parte de Fernández.



“No tenemos idea de quién es este cuate, desconocemos por completo qué es lo que pretende o hasta dónde quiere llegar. El presidente del partido ni siquiera lo ubica, lo mejor es que acuda a los tribunales si es verdad lo que dice que se le debe”, dijo el dirigente de Morena en Quintana Roo.



El líder del llamado partido guinda se dijo sorprendido de los señalamientos.



“Es poca la información que tenemos, pero ya le avisamos a él de lo que se dice en los medios”, acotó.



Dijo que estarán a la espera de que el supuesto afectado presente las demandas en la vía civil o las denuncias ante el Ministerio Público para que puedan ser reenviadas al dirigente nacional del partido y que sean atendidas.



“Lo cierto es que este sujeto quiere aprovecharse, pero no sabemos qué pretende, hoy le comentamos a Mario Delgado y su respuesta fue clara: si le debo, que me demande”.



Humberto Aldana Navarro

Dirigente de Morena en Quintana Roo

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.