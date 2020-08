Jugador de Cruz Azul viaja a Cancún y su entrenador ni enterado | Jugador de Cruz Azul viaja a Cancún y su entrenador ni enterado

En una rueda de prensa, el entrenador de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, habló al respecto, sobre el viaje de Santiago Giménez a Cancún y mencionó que no tenía conocimiento del tema, pero sí confirmó que fue en sus días libres y no días de entrenamiento, además de que confía en sus jugadores.

En este sentido, señaló que no puede imponer sobre ellos en sus días libres, pues cada quien sabe su responsabilidad; también confirmó que lo único que sabe, es que en la prueba reciente del COVID-19, todos los jugadores y cuerpo técnico, dieron negativo al virus.

Jugador de Cruz Azul viaja a Cancún y su entrenador ni enterado

“No tengo conocimiento de quién fue a la playa, realmente no sé quién fue. Sé que son responsables, que salimos todos negativos en la última prueba, eso es lo que sé y en sus días libres no puedo imponer más de lo que corresponde, ellos saben de la responsabilidad social y ante la institución y ante el equipo, lo que debe de ser su comportamiento. La realidad es que no puedo hablar sobre supuesto, no estoy enterado de que haya uno que se haya ido a la playa”.

Noticias Cancún

Se supo que Santiago Giménez llegó a Cancún el fin de semana, donde el Cancún FC, fue responsable de darle la bienvenida en su campo de entrenamiento, donde además estaba su padre, Christian el “Chaco” Giménez, incluso estando allá, saludo a algunos integrantes del plantel, que en su momento estuvieron en Cruz Azul.

Jugador de Cruz Azul viaja a Cancún y su entrenador ni enterado

Más notas de Quintana Roo aquí

Cancún FC en sus redes sociales, publicó fotos de la visita del hijo del “Chaco” y el mismo equipo presentó al atacante de la Máquina cómo “un visitante distinguido”. Jugadores, directivos y todo el cuerpo técnico, agradeció la visita del jugador, pues es una motivación.

Te puede interesar: ¡Increíble! Cancún FC cambiará imagen del estadio Andrés Quintana Roo

Las palabras de el “Chaquito” fueron las siguientes, “le caí de sorpresa, no se lo esperaba. Cuando me vio, no sabía qué hacer. Somos muy unidos, siempre lo estaré apoyando y él también a mí. Ni siquiera lo veo como 'Chaco', pero sí como Christian, como mi padre”, dijo Santiago Giménez. Por Gerson Pech