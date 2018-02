Juan Vergara sí puede ser candidato a diputado federal

El ex secretario de SEFIPLAN podrá continuar con su candidatura a la diputación federal

El ex secretario de Finanzas de Quinta Roo (SEFIPLAN), Juan Vergara Fernández, podrá continuar con su aspiración de una candidatura de una diputación federal por la coalición PAN-PRD.

Esto se debe a que la PGR no solicitó la suspensión de esos derechos, debido a que existe una jurisprudencia de la SCJN que advierte que sólo se podrán suspender cuando la persona está privada de la libertad durante el proceso o una vez sentenciado, situación en la que el ex funcionario del Gobierno de Carlos Joaquín no se encuentra.

La jurisprudencia señala que aun cuando el ciudadano este sujeto al proceso penal, con la otorgación de la libertad caucional y que materialmente no se le hubiera recluido en prisión, no hay razones válidas para justificar la suspensión de sus derechos político electorales.

Ante esto Enriqueta Velasco, titular del Centro de Justicia Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, no tocó el tema al vincular a proceso al ex secretario de Finanzas de Quintana Roo y dictarle medidas cautelares no se pronunció en torno a sus derechos político electorales, es decir votar y ser votado.

Juan Vergara Fernández está en libertad y PGR debe probar acusaciones

Durante la audiencia que se llevó a cabo sobre la situación de el ex secretario de SEFIPLAN, Juan Vergara Fernández, un juez brindó seis meses a la PGR para que compruebe las acusaciones en contra del ex funcionario.

Esto debido a que la PGR no cuenta con los elementos suficientes para acusar a Juan Vergara, por lo que tendrá el lapso otorgado para poder sustentar la comisión de algún delito por parte del ex secretario.

Mientras eso sucede, Vergara Fernández se encuentra en libertad y goza de la presunción de inocencia, pues existe un acuerdo de buena fe entre las partes: el Servicio de Administración Tributaria y Juan Vergara.

“Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”

La autoridad tiene la responsabilidad de no exponer o divulgar los datos personales de los detenidos, en aras de no afectar su reputación.

Sin embargo en el caso de Juan Vergara se dio a conocer su función en el gobierno, como secretario de Finanzas, acción que rompe la presunción de inocencia.

Carlos Joaquín consideró el trabajo de el ex secretario de SEFIPLAN como eficiente

Se dice que PGR manipuló el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, que prevé un procedimiento para que las autoridades presuman la inexistencia de las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos comprobantes o cuando no se localice al contribuyente.

Hay que recordar que no es la primera vez que PGR actúa de manera indebida, pues hace unos meses, igualmente en Cancún, aseguró cajas de seguridad de First National Security de manera indebida, situación que trascendió a nivel nacional.