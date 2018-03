Juan Pedro Mercader, el mejor vendedor de predios de BeBo

Ariel Velázquez /Diario La verdad Cancún,Quintana Roo.-Juan Pedro Mercader, el mejor vendedor de predios de BeBo Tal y como establecieron las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Fiscalía General del Estado, el “modus operandi”, del ex gobernador Roberto Borge y pandilla, fue la desaparición de dependencias con la finalidad de enterrar todo rastro de malos manejos. Sin embargo, como resultado de que ya no hubo quien los encubriera al perder las elecciones en 2016, sólo tuvieron que pasar unos meses para que se descubriera la enorme corrupción que prevaleció en su mandato. Es así uno de sus allegados, Juan Pedro Mercader Rodríguez, entre los años 2011 al 2013 como titular del INFOVIR (Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad del estado de Quintana Roo), maquinó junto con Borge y cómplices, la venta de terrenos a precios de regalo. En suma 44 predios, de acuerdo a las pesquisas de las autoridades. El quebranto financiero y lo que malbarataron a través de dicho organismo, quedaría sepultado administrativa y financieramente, sin embargo, su “plan perfecto”, se les derrumbó. Conforme al reporte financiero que realizó la Auditoría Superior del Estado a cargo de Emiliano Novelo Rivero, sólo en 2013 el INFOVIR tuvo ingresos por 436 millones 777 mil 190 pesos y egresos por 453 mil 234 mil 702 pesos, es decir una pérdida de más de 16 millones de pesos, lo que resulta todavía por demás condenable, ya que al vender los predios a muy bajos precios, ni siquiera tenían dinero para cubrir su oneroso presupuesto, que de Con la aprobación de Roberto Borge, el ex director de INFOVIR ‘regaló’ terrenos a quien su jefe quiso. FOTOS: AGENCIASsuyo también es muy cuestionable, pues sólo se dedicaron a rematar terrenos y poco o nada ayudar a los más necesitados, ya que no eran constructora y menos dieron créditos para viviendas ¿entonces en qué gastaron tanto dinero? En el mismo documento se aclara que existen “observaciones”, o más bien un faltante de siete millones de pesos 777 mil pesos, lo que es más condenable, ya que dicha auditoría nunca actuó para recuperar esos montos, ni en esta dependencia ni en otras. Negro historial Juan Pedro Mercader Rodríguez, “herencia” felixista que recibió Borge y hermano de Jorge Enrique Mercader –quien aseguran las pesquisas realizó negocios millonarios en la construcción durante la administración de González Canto–, de la noche se convirtió en experto en todo. Es así que al cumplirse poco más de un año de que Fabiola Cortés, presidenta de la agrupación “Somos tus Ojos de Quintana Roo”, presentó una denuncia ante la PGR contra Borge por peculado y también contra familiares de ex funcionarios, quienes resultaron favorecidos por la venta de terrenos por debajo de avalúos comerciales, entre ellos el también ex Secretario de Seguridad Pública, Juan Pedro Mercader. El cálculo del quebranto al erario, se basó con subsecuentes ventas de los predios a precios comerciales, así como considerando las hipotecas o garantías prendarias que recayeron sobre los mismos y que fueron otorgados por la banca comercial, luego de su avalúo real, expuso la denunciante. Se auto regalaron predios El 19 de julio de 2013, un predio de 16 mil 585 metros cuadrados, ubicado en Playa del Carmen, fue entregado por “cero pesos” a Ana María Ramos Zúñiga, quien el 15 de mayo de 2014 lo donó a su hija Damarys Berenice Menes Ramos, quien es esposa de Gabriel Mendicuti Loría, quien al momento de la entrega a título gratuito del predio, era Secretario de gobierno de Roberto Borge Angulo. Damarys Berenice Menes Ramos, entregó el predio en comodato al Centro Terapéutico para el Desarrollo Infantil Kodomo, asociación fundada por ella y su esposo, la cual ha recibido también importantes recursos de la Sedesol. Un año después, ambos predios terminaron en manos de Eligio Hernández Carrillo, fiscalista y asesor del gobernador de Oaxaca Gabino Cué, y quien estuvo involucrado en un fraude por mil 600 millones de pesos, a través de la outsourcing que manejaba la nómina del personal de gobierno del estado de Oaxaca, de acuerdo a fuentes periodísticas de ese estado. El 8 de julio de 2014 de un predio de 761.44 metros cuadrados, con 20 metros lineales de mar Caribe, ubicado en Puerto Morelos, fue vendido a Desarrollos Riviera Morelos, representada por Armando José Millet Molina, en 761 mil 440 pesos. Un año después, Banorte otorgó a Desarrollos Riviera Morelos un crédito por 63 millones de pesos, quedando como garantía el citado predio, lo que nos permite hacer una estimación del valor real del mismo. Como deudores solidarios quedaron Operadora Real del Mar SA de CV, Operadora Grand Residences, representadas por Kemil Assad Rizk Aziz y Fernando López Ruiz. Rizk Aziz, fue director general de Fonatur en el sexenio de Ernesto Zedillo, y estuvo involucrado en un desfalco realizado a través de Grupo Prodipe, en perjuicio del desarrollo turístico Puerto Escondido en Baja California Sur, según se precisó. Armando José Millet Molina, es empresario del giro inmobiliario, notario 62 de Mérida y perteneciente a la “aristocracia” de Yucatán. La empresa de Millet Molina recibió tres predios de alrededor de 761 metros cuadrados cada uno, con un total de 60 metros lineales de Mar Caribe, ubicados en Puerto Morelos.