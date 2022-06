Jóvenes se van de "pinta" para asaltar a mototaxista de Cancún

Cuando Juan volteó, tres chamacos secundarianos de 15 años lo estaban amenazando. Sintió el dolor que produce la punta de un cuchillo al atravesar la piel en el dorso de la mano izquierda.



“Si te mueves, te matamos”, dijo uno de los adolescentes, a los que no les importó estar a escasas dos cuadras de la escuela secundaria donde estudian.



Juan estaba asustado. Su mirada iba de los chamacos al cuchillo cebollero y las dos navajas con las que lo estaban amenazando. No podía creer que esos tres “inocentes” que habían abordado su mototaxi minutos antes ahora le estuvieran pidiendo el dinero de su día de trabajo.

Era el lunes 20 de junio y en esa esquina de Isla Bora e Isla San Pedro, de la colonia Paseos del Mar de Cancún un crimen parecía inminente. Los chamacos se veían inofensivos cuando abordaron el mototaxi. Uno de ellos había sido dejado a las puertas de la escuela por su abuelo. Pero decidieron que se irían “de pinta” porque querían dinero y lo único que se les vino a la mente fue asaltar a un mototaxista.



Trabajar estaba fuera de su esquema, quizá porque es complicado y saben que elegir a una víctima “random” es más práctico y seguro. Sienten que la impunidad es su manto protector, por varios motivos. Casi nunca hay denuncias, porque las víctimas temen a la venganza y piensan que todos son parte de una banda, además son menores de edad y estarían muy poco tiempo encerrados.



Con su 1.60 de estatura, a sus 20 años, Juan se sentía vulnerable y muy nervioso. El producto del intenso trabajo diario, que ha dejado las huellas del Sol en su piel, estaba a punto de irse a la bolsa de estos “aprendices” de delincuentes.



En eso, Manuel (otro mototaxista de la zona) vio la escena: Tres chamacos amenazando a un compañero de oficio. No le importó llevar pasaje. Se detuvo, bajó de su vehículo y empezó a gritar. Eso sacó de balance a los asaltantes. Manuel tomó la radio de su vehículo y llamó a sus otros compañeros. En menos de tres minutos había varios mototaxistas que llegaron a apoyar. Lograron detener a dos de los chamacos. El tercero, que aparentemente era su líder, corrió a esconderse en su casa.



Ante el alboroto, vecinos tomaron cartas en el asunto y se unieron a los choferes. Los vecinos saben de estos asaltantes porque tienen tiempo operando impunemente en la zona. En ocasiones hasta ofrecen celulares a bajos precios.



Mototaxis en la miniciudad

Paseos del Mar es uno de los fraccionamientos más grandes de Cancún. Este sitio colinda con otros centros habitacionales como Cielo Nuevo, Paseos Nicté, La Joya y Villas Lakin. Las residenciales convierten esta zona en prácticamente una miniciudad.



Esta parte de Cancún está alejada del centro y por eso se ofrecen servicios de todo tipo. Hay plazas comerciales, cines, restaurantes, tiendas de conveniencia, supermercados y tianguis prácticamente todos los días. Escuelas de nivel básico, media y hasta universidad, transporte foráneo a otros estados y terminales para Playa del Carmen, rutas para la zona hotelera, zona urbana y transporte público 24 horas.



Una gran cantidad de gente transita en estos sitios las 24 horas. Para poder trasladarse de un punto a otro dentro de esta “pequeña ciudad” optan por los mototaxis, ya que su costo es de 20 pesos dentro de los límites de los fraccionamientos. Es la mitad del costo que cobraría un taxi.



En estos fraccionamientos, la mayoría de la gente se transporta a pie, transporte público y mototaxi. La mayoría no cuenta con un vehículo particular.



Son alrededor de 120 mototaxistas en la zona de Paseos del Mar. Pertenecen a diferentes sindicatos aunque todos se conocen y se llevan bien.



¿Qué es un mototaxi?

Los mototaxis son motocicletas adaptadas para llevar gente en la parte de atrás. También caben compras del supermercado.



Este servicio inició en Cancún, en los fraccionamientos alejados del centro de la ciudad, hace poco más de 10 años. Cada que inauguraban una zona habitacional las rutas de transporte no llegaban hasta el interior de los fraccionamientos, mientras no se municipalizara o, de plano, el servicio fuese muy demandado.



Las rutas de transporte dejaban a la gente cerca de una avenida principal, pero lejos de sus casas y hasta ciertas horas era peligroso caminar y los taxis cobraban caro o no se adentraban. Fue entonces que ganó popularidad el servicio de mototaxis que ahora está en cada fraccionamiento de la ciudad y son usados mayormente los días de hacer el súper o surtirse en el tianguis.

