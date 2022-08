Jóvenes de Cancún reciben refuerzo de vacuna anticovid

Luego de ocho días en los que miles de niños y niñas benitojuarenses recibieron su primera vacuna contra el coronavirus, ahora es el turno de los adolescentes, quienes continuarán con su esquema de vacunación al recibir su refuerzo y en algunos de los casos, se vacunarán por vez primera.

Para el desarrollo de esta jornada, se han utilizado los mismos centros de vacunación que fueron habilitados para los menores y que fueron distribuidos estratégicamente por la ciudad para que la ciudadanía pudiera ubicar el más cercano a su domicilio.

El domo deportivo Jacinto Canek, el domo de la Región 94, el domo de la región 96 y el hospital general “Jesús Kumate” fue donde en punto de las 08:00 horas personal de Salud inició con la aplicación de las vacunas.

A cada módulo de vacunación le fue asignado un número dosis en específico para tener el abasto necesario en este primer día de vacunación:

Hospital General “Jesús Kumate”: 1980 dosis

Domo Región 96: 2004 dosis

Domo Región 94: 2004 dosis

Domo “Jacinto Canek”: 2502 dosis

A pesar de contar con las dosis necesarias en todos los módulos de vacunación, la participación de los adolescentes fue muy baja durante la primera mitad de la jornada de vacunación de este miércoles.

“Es en los primeros días de las jornadas cuando vemos un mayor movimiento de la ciudadanía, pero queremos pensar que se debe a que muchos todavía siguen de vacaciones…aún así, esperamos alcanzar la meta durante los dos días que restan de esta campaña”, explica Dianela Benítez, titular de la Secretaría del Bienestar delegación Benito Juárez.

Esta jornada de vacunación estará disponible hasta el 12 de agosto y se estarán aplicando tanto refuerzos como primeras dosis del biológico de la marca Pfizer en un horario de 08:00 a 17:00 horas.

Requisitos para participar en la jornada de vacunación

Primeras dosis

1.- Hoja de registro de vacuna

2.- Copia de CURP actualizada

3.- Acudir acompañado de un adulto

Segundas dosis

1.- Hoja de registro de vacuna

2.- Comprobante de primera dosis

3.- Copia de CURP actualizada

4.- Acudir acompañado de un adulto

¿Qué opinan los padres de familia sobre el seguimiento de la vacuna contra covid-19?

“Nosotros tenemos un grupo de fútbol americano que se llama Army y ahora nos tocaba entrenar de 10 a 12 pero decidimos aprovechar para venir con varios integrantes del equipo y sus padres de familia para que se apliquen la vacuna. Es elemental vacunarse, en el hospital el índice de mortalidad disminuyó casi al 90% gracias a las vacunas, debemos ser conscientes como padres que tenemos una responsabilidad civil y tanto nosotros como nuestros hijos debemos estar vacunados”.

Robeto Montesinos, 42 años

“Hoy acompañe a mi nieta para que se aplique su primera dosis porque cuando empezaron a vacunar estaba enferma. Son muy importantes las vacunas porque aunque la gente crea que no se trata de una enfermedad grave, sí lo es. Hace unas semanas perdí a mi hermano, tenía todas las vacunas, pero era hipertenso y diabético, duró menos de ochos días hospitalizado. No hay que dejar de usar el tapabocas, porque aquí en Cancún ya vemos a muchos que lo han dejado de usar y es muy doloroso perder a un familiar.”

Maria Esther García Moreno, 60 años



“Hay que seguir vacunándose para controlar la pandemia y que la enfermedad no sea tan grave, yo vengo con mi hija para aplicar su segunda dosis porque la primer vez que nos dio covid, ambas nos pusimos muy delicadas, en ese entonces aún no había vacunas, hace poco nos volvimos a vacuna pero ya no fue tan grave.”

Mireya, 44 años

