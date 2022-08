Jóvenes de Cancún piden salud mental y ayuda contra acoso cibernético

Los jóvenes de Cancún han dejado en claro que lo que más necesitan es salud mental, ayuda contra los casos de delitos cibernéticos y adicciones, señaló Karla Cauich, representante del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE).

El 12 de agosto se celebró el día internacional de la juventud y están programados para Cancún en todo el mes al menos 10 actividades, para este sector.

"En general nosotros lo que hemos estado haciendo es que las pláticas programadas se trasladan a las escuelas de manera presencial o por Zoom y al final se les pregunta a los jóvenes qué es lo que les gustaría platicar o debatir y lo que principalment han pedido es hablar de temas relacionados con la violencia digital, salud mental y platicas contra las adicciones", dijo Karla Cauich.

Jóvenes de Cancún piden salud mental

En la ciudad es donde los jóvenes son aún más vulnerables

Los jóvenes se han visto afectados a raíz de la pandemia que les ha provocado según la funcionaría un desorden en su forma de vida y los ha hecho vivir experiencias de violencias y perdidas, esto los ha vulnerado y a un año de la recuperación economica del municipio hay mucho camino por recorrer con las juventudes.

"La pandemia no ayudó mucho en el sentido estábamos acoplados en un sistema de estar en la escuela cuatro o cinco horas, luego a estar con los compañeros y después para la casa o al trabajo, por la pandemia todo el tiempo estaban en su casa, tuvieron muchos problemas, pérdidas familiares, muchos no tenían cómo pagar por un psicólogo o no tenían la confianza de hablar con nadie respecto a su situación", dijo.

Hay muchos jóvenes que todavía sufren por la pérdida de del Koby muchos se atrasaron a la escuela hoy también hay muchos jóvenes que están buscando la parte de la parte de Balcarce para poder continuar con sus estudios aparte de los empleos.

Actualmente otra de las peticiones qué hacen los estudiantes en las brigadas del instituto municipal de la Juventud es pedir becas porque quieren seguir estudiando.

También existe una zona en la ciudad en donde los jóvenes son aún más vulnerables y muy pocas veces piden apoyo o ser canalizados por la simple razón de no saber que puedes recibir ayuda, estos jóvenes viven en las zonas de los fraccionamientos en los límites de la zona urbana.

"El tema de las zonas alejadas del primer cuadro de la ciudad que incluso se les llama favelas, son los fraccionamientos, los edificios y las planchas de concreto dónde no hay espacios para que se desarrollen las juventudes, también eso es muy importante. Nosotros vivimos en una ciudad donde teníamos parques cancha de fútbol basquetbol y estas zonas como están creciendo de manera tan rápida no le está poniendo atención a las áreas de oportunidad que hay

"En muchas de estas zonas de Cancún es donde abunda la violencia, aquí habita gran parte de los trabajadores y trabajadoras de la hotelería y están dejando a los chicos a los niños a las niñas a los adolescentes en estas áreas donde no tienen un espacio para poder ejercer un deporte o distraerse", señaló.

Refirió que ahora se buscará acercamiento a esta zona para poder ayudar y canalizar a los jóvenes que lo necesiten a las instituciones que los ayuden en salud mental, seguridad y estudios.

