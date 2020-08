Joven vendedora se salva de ser secuestrada en Cancún, vivió minutos de terror

Una joven vendedora de productos en línea en Cancún, vivió minutos de terror cuando al ir caminando por la calles fue alcanzada por un hombre, el cual intentó llevársela por la fuerza jalandola del brazo en varias ocasiones, pero por fortuna la intervención de varias personas hicieron huir al sujeto.

Cabe destacar que estos hechos ocurrieron a las 09:00 horas en una zona de Cancún muy transitada, pero al parecer esto no detiene a este tipo de delincuentes.

Joven vendedora se salvó de ser secuestrada

De acuerdo a la publicación de la afectada, misma que realizó para advertir a otras mujeres sobre esta situación, fue al salir de las oficinas de Correos de México, ubicadas en Avenida Xel-Ha con Avenida Sunyaxchen esquina con el Mercado 28, en Cancún, donde acudió para enviar un pedido, cuando se percató que un hombre la estaba siguiendo.

Bastaron un par de minutos para que el sujeto la alcanzara, jalandola del brazo intentando llevársela, motivo por el cual la víctima comenzó a gritar pidiendo ayuda.

Al observar lo que estaba sucediendo, varias personas decidieron acercarse rápidamente para ayudar a la joven, siendo en ese momento cuando el agresor decidió huir corriendo del sitio.

“Chicas cuídense mucho hoy fui a correos de regreso ya a mi casa una persona empezó a seguirme y me jalo del brazo les juro que sentí que iba a morir. Soy una persona con un trauma latente en esos temas y de verdad me puse gracias a dios unas personas me ayudaron y ya estoy en casa. Y si eso paso a las 9 de la mañana. A ninguna hora estamos a salvo me siento bien mal de cómo ya no tenemos seguridad a ninguna hora en ningún lado”, (sic).

La reacción por parte de varias mujeres en redes sociales antes esta denuncia no se hizo esperar y en muchos comentarios las usuarias manifestaron compartir el sentimiento de miedo cuando salen a las calles en Cancún.

Con información de La Verdad Noticias