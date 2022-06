Joven reta a cocodrilos nadando en la Laguna Nichupté de Cancún

En muchas ocasiones los encuentros entre cocodrilo y humano terminan mal. Esto se ha visto muchas veces en Cancún y casi siempre el afectado es el animal, que, por defenderse o defender a sus crías termina en malas condiciones, sin embargo un joven que llegó de Estados Unidos ahora los busca para tener sus cinco minutos de fama.



Hace menos de una semana un usuario de redes sociales llamado Fernando Trujano compartió un video de el mismo metiéndose a nadar a la Laguna Nichupté con la intención de tener un encuentro con un cocodrilo, el joven sabía que la laguna es el hábitat de estos animales y la fama fue la principal razón de tratar de nadar con ellos.

“Hoy me metí a nadar a la laguna Nichupté aquí en Cancún. Arriesgué mi vida por unos segundos de fama. Gracias a Dios no me salió ningún cocodrilo, creo que lo volveré a hacer. Me encantó sentir la adrenalina al 100 por ciento”, advirtió.



Los cocodrilos son animales territoriales que viven en libertad en los cuerpos de agua, sin embargo el turismo y la negligencia humana ha reducido su número y cada vez se ven en menor cantidad.

En 2017 se realizó un estudio en la Laguna Nichupté para contabilizar a los cocodrilos, el número que arrojó es de 0.8 cocodrilos por kilómetro cuadrado lo que significa que hay menos de lo que había en 2004, según Javier Carballar, director de Onca Maya.



En este caso el problema es que las personas molestan a los animales en su hábitat, incluso en 2017 detuvieron a algunas personas que recién habían llegado a la ciudad por haber matado a un cocodrilo y cazar a otro. El animal que fue sacrificado iba a ser cocinado y consumido por estas personas.

