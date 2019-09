Joven promesa de la gimnasia en Quintana Roo

Con tan solo 12 años ha cosechado grandes triunfos y ha iniciado su participación en competencias de gran nivel obteniendo resultados positivos.

Sofía Jimena Mejía Hernández, desde los seis años inició con la práctica de la gimnasia artística, la cual decidió que sería su deporte que le daría disciplina, fuerza y triunfos en su vida.

“Practico la gimnasia desde los 6 años, es un deporte que me gustó porque no es como siempre lo mismo, pues tiene ciertos niveles donde puedes ir subiendo y son diferentes ejercicios".

"Me ha sido un poco difícil practicar este deporte pero con constancia y disciplina he podido salir adelante y he logrado destacar en la gimnasia artística”, dijo.

Sus competencias donde ha participado la han hecho seguir con esta carrera destacando en la novena edición de la Copa Gilling y en la competencia que se realizó en Mérida.

“He tenido el apoyo de mis papás y mis entrenadores para que se puedan observar los logros en las posiciones que se encuentra el estado, demostrando el nivel de competencia y las medallas que se han obtenido”, señaló.

Actualmente ha logrado seis medallas en su palmarés con tres medallas de oro, dos de plata, una que obtuvo en la Copa Internacional Gilling del 2018. Espero poder seguir subiendo de nivel para obtener más logros, me gustaría poder representar a Quintana Roo y a México en alguna olimpiada internacional.

Tiene el apoyo de sus padres y entrenador María Soledad Hernández Pasos, mamá de Sofía Jimena comentó a La Verdad que ella entrena 3 horas 5 días a la semana, durante el tiempo de su entrenamiento se le brinda todo el apoyo, así como su entrenador la paciencia y la aportación de los conocimientos para que ella logre sus objetivos.

Agregó que para las competencias se le da buena alimentación, su equipo de entrenamiento y la disposición de horarios.