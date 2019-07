Joven de Quintana Roo desarrolla “Quejapp” para combatir la corrupción

Rafael Lagunas, es un joven desarrollador Quintanarroense con visión innovadora, quien ha desarrollado aplicaciones para empresas a nivel internacional, nacional y estatal.

Tan solo en Quintana roo creó tres aplicaciones que les ha valido reconocimiento y premios por su contribución a la cultura y la sociedad.

Quejapp es una aplicación de datos abiertos que permite realizar denuncias por dependencia gubernamental, de datos abierto que permite a investigadores, periodistas, estudiantes o a cualquier persona en general recabar indicadores por dependencias, ciudad o estado para saber como esta valuada actualmente cualquier entidad de gobierno.

Esta aplicación le dio el premio estatal de Ciencia y Tecnología para la categoría de investigación temprana por parte del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT).

“Esta aplicación a tenido muy buena aceptación, yo no me esperaba ganar el primer lugar porque uno pensaría que el gobierno a lo mejor no le interesa y menos una aplicación que quiere combatir la corrupción”, mencionó Rafael Lagunas .