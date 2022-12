Joven cancunense se abre paso en el ámbito musical

A sus 22 años, Ricardo Azueta se ha convertido en el primer cantautor cancunense en ser parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México, una de las asociaciones más importantes dentro del ámbito artístico en el país. Además es autor de dos sencillos musicales y de dos obras videográficas que fueron filmadas en el Caribe Mexicano.

“Recuerdo desde muy pequeño empezar en la música… Aprendí con dibujos porque aún no sabía leer. Con el tiempo fui parte de una orquesta de otros coros de la escuela en los que tuve la oportunidad de tener este acercamiento a la música y donde pude desarrollar mis habilidades”, dijo.

Como muchos estudiantes de Cancún, la oferta educativa en la ciudad es muy limitada en ciertas áreas profesionales y música no es la excepción, por lo que este fue el principal motivo por el cual tuvo que optar por otra carrera en la que ha aprendido a fusionar su pasión por la música.

“Actualmente estoy estudiando psicología ya que el estudiar música implicaba irse a otros estados y a mi me gusta mucho Cancún… No fue una limitante seguir haciendo lo que me gusta, porque tanto la música como la psicología comparten muchos aspectos que se complementan”.

Señala que uno de los principales aspectos en donde ambas ramas se pueden relacionar, es en el hecho de que ciertas vibraciones musicales son capaces de estimular nuestro cerebro para poder aprender, concentrarse, relajarse o incluso desencadenar una respuesta creativa y lo interesante es saber cómo llegar a ellas.

Una formación continua

Actualmente, Ricardo ha logrado ser miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México, un organismo con más de 70 años de experiencia en el rubro musical y que se encarga de brindar las herramientas necesarias a los músicos mexicanos, para continuar con su carrera en esta disciplina.

“En la SACM se encargan de apoyar esta labor creativa como músicos, pero principalmente es un apoyo para proteger nuestras canciones y evitar el robo o plagio de las mismas… si te piden ciertos requisitos como tener obras publicadas, pero dentro de los beneficios están las asesorías legales, talleres en línea como presenciales donde tiene acercamiento con grandes artistas, entre otras cosas.”

Agregó que entre los mismos músicos locales, se ha perdido la cultura de prevención y resguardo de las canciones. Esta ha sido la principal problemática de que otros artistas puedan tomar créditos de sus propias canciones y que no reciban ningún tipo de remuneración.

Una vida de Rockstar

Estudiar, trabajar, componer, ensayar y tener presentaciones se dice fácil, sin embargo, Ricardo asegura que es un proceso muy complicado el cual no podría haber alcanzado sin el apoyo y respaldo de su familia.

“Siempre me han demostrado su apoyo, aunque desde un principio sí fue complicado porque como todos los padres esperaban que estudiara administración o cualquier otra carrera, nunca se imaginaron que en su momento quise ser músico.”

Quédate y Noches de soledad son los dos primeros sencillos de Ricardo y que se encuentran en todas las plataformas de streaming, ambas fusionan algunos toques de Jazz y Pop con un mensaje que, de acuerdo al joven compositor, muchos se lograrán identificar.

“Quédate'' fue la primera canción que escribí con un ukelele y que salió de la nada, ya tenía tiempo que quería escribir una canción, pero nunca encontraba la forma en cómo escribirla. Mientras que noches de soledad es un duelo que pasas cuando estás con una persona, pero al final la relación termina porque esa persona tiene que partir.

El proceso creativo de cada canción tuvo un tiempo de realización de 3 días en la estructuración de la letra, a pesar de ello, la producción musical tuvo un plazo de 2 años para ser lanzadas al público, pero la recompensa y la satisfacción que ambas canciones han causado en el joven cancunense, no tiene comparación.

“Es una de las cosas más importantes en mi vida… Todo lo que conlleva el hacer música, sobre todo el proceso creativo y las experiencias que obtuve en mi niñez, además cuando una persona que no compone escucha música se siente bonito, pero cuando compones es aun mucho mejor pues tienes la capacidad de crear distintas cosas.”

