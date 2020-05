Joven busca desesperadamente a su hermano en Cancún, lleva 6 meses desaparecido

Un joven de aproximadamente 30 años de edad, está siendo buscado por sus familiares en Guatemala y pidiendo información al respecto, pues el desaparecido vino a Cancún hace seis meses a vivir con sus esposa e hijo, pero desde ese entonces nadie sabe de su paradero, teme a que haya sido víctima de la delincuencia.

De acuerdo a los datos proporcionados por el familiar del hermano, el desaparecido es identificado como Juan José Mauricio Cardona, mientras que su esposa es identificada como Micaela Pablo de la Cruz, quienes hace seis meses dejaron de tener contacto con la familia en Guatemala, hoy los familiares están preocupados.

Joven busca desesperadamente a su hermano en Cancún, lleva 6 meses desaparecido

“Dios les Bendiga, me llamo Mauricio y les saludo de aca de Guatemala, sólo busco información sobre mi hermano que desde 6 meses no sabemos nada de él, él es vencindado de Cancún, Quintana Roo, su nombre es Juan José Mauricio Cardona, si llegaran a saber algo por favor se los suplico me brinden Información”, escribió el hermano del desaparecido en redes.

Hay que destacar que Mauricio no dio más detalles de su hermano, por lo que se desconoce cuál fue el último mensaje que recibió de Juan, además se desconoce si también está desaparecida la esposa y el pequeño, lo cierto es que lleva seis meses sin comunicarse con sus familiares en Guatemala.

Más notas de Quintana Roo aquí

Joven busca desesperadamente a su hermano en Cancún, lleva 6 meses desaparecido

Por ese motivo familiares, amigos, conocidos desde hace meses están realizando una campaña en busca de Juan, en donde publican fotos en redes y textos pidiendo ayuda, así como mandar mensajes en Whatsapp a todos los conocidos y amigos del extraviado en Cancún.

Te puede interesar: Quieren linchar a ladrones en Chetumal

Hasta el momento también se desconoce si ya interpusieron alguna denuncia ante las autoridades correspondientes en Guatemala o aquí en Quintana Roo, ante la Fiscalía General del Estado a través de la embajada de México en Guatemala para que inicien con las investigaciones y den con el paradero del hombre.