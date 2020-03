Jossy Zamora, influencer de Cancún revela ACOSO, aquí su historia

Jossy Zamora es una reconocida influencer ecológica que participa en diversos proyectos en pro del planeta, es amante de los paisajes y también es conferencista en eventos relacionados al medio ambiente, actualmente forma parte de un programa de radio, en una sección totalmente verde.

Me han pasado muchas pero muchas cosas, pero creo que hay una anécdota que me dejó mucho por la forma en como yo reaccioné y lo que aprendí de eso, yo en México trabajaba en una empresa en Polanco, era auxiliar administrativo de la dueña.

Historia de acoso de Jossy Zamora

Pero en el piso habían otras empresas, ya que la dueña rentaba los espacios y estaban allí más directivos de las otras empresas y yo atendía la sala de juntas y tenía contacto directo con todos y había uno que siempre que llegaba me veía de una forma singular, de esas veces que tú sabes que te están viendo diferente y pues bueno la mayoría de los empleados hacen el intento de querer coquetear y es algo “muy normal”, nada feo.

Jossy Zamora, influencer de Cancún revela ACOSO, aquí su historia

Pero él en particular tenía una mirada, me veía muy feo (y yo trabajaba en una oficina de Polanco iba muy arreglada) y me decía cosas del tipo “ que bonita que te ves ” pero un muy acosador y luego cuando tenía oportunidad me abrazaba de la cintura y pues yo ya no quería verlo cuando llegaba y él era muy intenso.

Otros casos de acoso a mujeres famosas de Cancún

También pensé que era mi idea, tenía como 22 años y era super insegura y no era lo que soy ahora, era muy introvertida entonces me daba miedo decir algo porque él era de los dueños de una empresa y si decía algo, no quería causar problemas y que algo pasara y un día me dije ‘creo que ya es demasiado, porque todos los días es lo mísmo’.

Jossy Zamora se armó de valor y denunció

Un día uno de los que trabajaba para mi jefa, que también es familiar mío, le dije que me sentía muy incómoda y le dije la verdad: “no sé si es mi idea y no sé si lo puedo decir pero si me causa conflicto verlo, puedo ocasionar algún problema pero me siento muy incómoda”, y me arme de mucho valor para poder decir eso porque no sabía como iba reaccionar o que iba pasar pero ya era demasiado entonces dije la verdad, funcionó bastante bien.

Jossy Zamora, influencer de Cancún revela ACOSO, aquí su historia

Mi jefa habló con él, se enteraron todos los de la oficina, el tipo ya no sabía donde esconderse y pues después resultó que no había sido la única, habían otras mujeres que también les hacía lo mismo y pues ya el tipo como que se tranquilizó y casi no iba a la oficina porque si estaba muy apenado y aprendí a no callarme.

Me han pasado muchas cosas aquí en Cancún con gente importante, pero pongo límites y ya no me dejo, desde que te digan bebé, linda, no me gusta, si antes lo permitía ahora no hay manera ahora no me dijo para nada y eso lo aprendí, no debía de quedarme callada y que la gente te apoya.