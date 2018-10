Jornadas gratuitas de vasectomía sin bisturí este 19 de octubre en Quintana Roo

La vasectomía sin bisturí es el método anticonceptivo definitivo de planificación familiar más seguro y efectivo para los hombres satisfechos con el número de hijos que ya tienen, por lo que la Secretaría de Salud los invita a participar en la jornada gratuita que se realizará este 19 de octubre.

Para facilitar el acceso a estos servicios gratuitos, los procedimientos se realizarán de 8 a 15 horas de este 19 de octubre en el Centro de Salud de Calderitas (en el municipio de Othón P. Blanco), en el Hospital Integral de José María Morelos y en el Hospital General de Cancún “Dr. Jesús Kumate Rodríguez.

El procedimiento es de tipo ambulatorio, es decir que no requiere de hospitalización, dura menos de 20 minutos, no requiere de exámenes clínicos previos, no interfiere con la actividad sexual, no hay riesgos para la salud, la recuperación es rápida siguiendo las indicaciones postoperatorias y permite la reincorporación a las actividades cotidianas.

Trabajando con resultados se le da cumplimiento al compromiso del gobernador Carlos Joaquín con la ciudadanía de brindar a la gente más y mejores oportunidades de acceso a servicios de salud de calidad. En lo que va del año se han realizado un total de 245 vasectomías sin bisturí en beneficio de igual número de hombres.

No se requiere estar afiliado a ningún régimen de seguridad social y los hombres mayores de edad satisfechos con el número de hijos que ya tienen, únicamente requieren recibir una plática previa y firmar su consentimiento informado.

Para mayores informes o citas los interesados pueden llamar a los teléfonos 983 104 3731 y 993 216 3096 de la Jurisdicción Sanitaria 1, al 985 105 6582 y 552 413 7688 de la Jurisdicción Sanitaria 3 ó al 983 267 1402 y 983 700 2648 de la Jurisdicción Sanitaria 3.