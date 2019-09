Jorge Aguilar pide a sus amigos que no le marquen si es para sacar a alguien del “Torito”

El Secretario General del Ayuntamiento de Benito Juárez, Jorge Aguilar Osorio, a través de las redes sociales se quejó, porque a altas horas de la noche y en varias ocasiones le han marcado a su celular para que él los ayude a sacar a alguien del torito o liberar a alguna persona que fue detenido en el Alcoholímetro.

De acuerdo a su cuenta personal en Facebook, ayer por la noche publicó un texto en el que se dirigía a sus amigos y aquellos que no lo son para que dejen de llamarlo por cuestiones de los antes mencionado, ya que su respuesta siempre será un no y mejor para evitar decir no, que mejor ni le hablen.

El texto dice lo siguiente: He estado en la política algunos años, ya me ha parado el Alcoholímetro 3 veces y me he bajado hacer la prueba asumiendo mi responsabilidad.

A todos mis amigos y los que no lo son, les ruego que no me marquen para pedirme que los ayude porque no lo haré. Por favor evítenme la pena de decirles que no.

Recibo muchas llamadas en la noche con este tipo de solicitudes. La respuesta será NO SE PUEDE. Gracias como se sabe estos operativos son puestos de manera estratégica en diferentes puntos de la ciudad, así como en diversas avenidas principales de Cancún, con la finalidad de contrarrestar accidentes viales de aquellas personas que manejan bajo las influencias del alcohol, que puede acabar en desgracia.

Tan sólo la semana pasada los elementos de la Policía Quintana Roo y de Tránsito remitieron a más de 50 personas al “Torito”; hasta el momento las autoridades afirman que el Alcoholímetro seguirá aunque en un principio dijeron que lo iban a retirar, pero hasta nuevo aviso continuará funcionando.