1 /2 Jorge Aguilar habla sobre la prohibición de la pesca en la laguna Nichupté Jorge Aguilar habla sobre la prohibición de la pesca en la laguna Nichupté

Jorge Aguilar Osorio, secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún, dio a conocer el verdadero motivo por el cual las autoridades prohibieron la pesca en la laguna Nichupté, aunque también aclaró que esta ley está desde el 2018, pero que en ese tiempo las autoridades habían sido flexibles, pero esta vez ya no.

“Yo soy pescador, me encanta la pesca porque siento que es algo que promueve la convivencia familiar, pero el manglar de la laguna Nichupté es una zona protegida por un decreto federal desde el 2018 y está prohibido cualquier tipo de pesca; sin embargo, la autoridad había sido muy tolerante al tema”.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian en redes muerte masiva de peces en Laguna Nichupté

Señaló que hoy día las personas no sólo van por una convivencia familiar con los hijos, sino que de manera constante se logra observar personas pescando y haciéndolo de una manera inadecuada, que afecta a los arrecifes al grado de matarlos.

Jorge Aguilar habla sobre la prohibición de la pesca en la laguna Nichupté

“El problema es que ya se volvió un medio de subsistencia de la gente y es correcto, pero ahora ya hay 24 horas continuas de gente pescando sobre el puente del canal Nizuc poniendo redes de baliza a baliza, lo que provoca la muerte del arrecife, porque todas las especies que vienen a anidar en esa laguna las matan”.

Comentó que todo se debe a que los que van a pescar jalan las redes y sacan peces pequeños y los dejan morir sobre el pavimento, por ese y más motivos la autoridad municipal ya no va a permitir más este tipo de pesca en la laguna Nichupté.

Jorge Aguilar habla sobre la prohibición de la pesca en la laguna Nichupté

“La verdad es una desgracia y no lo vamos a permitir y yo he sido promotor de este tipo de acciones, pero también le he pedido a la Conapesca que nos diga donde si puede ir la gente a pescar, porque no sólo es prohibirles, sino darles una solución”.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

Aclaró que la pesca es como todo, si se hace con sustentabilidad y con orden no hay problema, pero si se hace sin lo antes mencionado, se vuelve un problema, “eso es lo que no podemos hacer, porque nosotros además vivimos del turismo, el coral tiene un poco de vida en esa zona pero ya no hay ese colorido que había y variedad de peces”, concluyó.