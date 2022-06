Jennifer Santos de Playa del Carmen se integró al equipo de Yuridia en La Voz

Jennifer Santos de Playa del Carmen interpretó exitosamente No Me Olvidaré de Ti.

Casi al finalizar el primer programa de la nueva temporada de La Voz Azteca, apareció en el escenario una mujer joven con una voz interesante y diferente a las que previamente habían escuchado los cuatro coaches. Jennifer Santos de Playa del Carmen interpretó exitosamente No Me Olvidaré de Ti.



Jennifer es una joven de 28 años que desde hace tres años radica en Playa del Carmen, en donde vive y se dedica a cantar, ya sea en un grupo o bien como maestra de canto, ella llegó sola como una gran cantidad de personas que buscan en el Caribe Mexicano un hogar donde poder desarrollarse personal y profesionalmente.

“Hace unos años tomó la decisión de audicionar para pertenecer al grupo de artistas de Xcaret y lo logró. Tuvo que separarse de todos nosotros y con muchas ganas de comerse al mundo partió de Tecomán hasta Playa del Carmen. Ha pasado enfermedades y dificultades sola, la alentamos por llamadas y a lo lejos”, señaló Yomi Barreto, familiar de la cantante.

Jennifer fue una de las pocas privilegiadas artistas por la que se voltearon los cuatro coaches de la nueva temporada de La Voz.



Jennifer se presentó vestida con unos pantalones pescadores oscuros y botas, además de un top negro y un saco blanco, comenzó su interpretación y las primeras notas se escuchó su voz particular. Pero fue en el transcurso de la canción que su voz impactó a los coaches al interpretar No Me Olvidaré de Ti de Malú.



Las Ha Ash y Yuridia fueron las primeras en voltear sus sillas, seguido de Joss Favela y David Bisbal, logró una audición perfecta de cuatro sillas, por lo que ella decidió con cual coach iría.

“Estoy en shock, sentí que estaba frente a una verdadera artista, estoy en shock porque yo sé que me va costar mucho trabajo hacer que te vengas en mi equipo, pero me encantaría trabajar contigo la verdad, estaría impresionante verte de cerquita con esa voz que tienes, una maravilla”, fueron las palabras de Yuridia que convencieron a la playense.