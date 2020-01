1 /5 Jennifer Aniston en seductor traje de Baño en Tulum y Cancún (FOTOS) Jennifer Aniston en seductor traje de Baño en Tulum y Cancún (FOTOS) Jennifer Aniston en seductor traje de Baño en Tulum y Cancún (FOTOS) Jennifer Aniston en seductor traje de Baño en Tulum y Cancún (FOTOS) Jennifer Aniston en seductor traje de Baño en Tulum y Cancún (FOTOS)

Jennifer Aniston fue captada en un seductor traje de baño en las cálidas playas de Tulum, esta famosa actriz, recientemente fue una de las más vistas en el mundo gracias a la película ‘Misterio A Bordo’, al lado de Adam Sandler y de Luis Gerardo Méndez que fue la sensación de Netflix durante 2019 en todo el mundo.

Jennifer Aniston fue captada en las playas de la Riviera Maya y del Caribe Mexicano, portando un pequeño traje de baño que hizo lucir y resaltar su impactante cuerpo y figura, la cual siempre ha sido motivo del deseo de muchos de sus seguidores que adoran a esta mujer desde que inició su carrera en la popular serie llamada, Friends.

En las imágenes que han circulado en las redes sociales, se nota a la guapa actriz utilizando un traje de baño de dos piezas, este mismo de de colores oscuros, también usa una toalla de color azul y blanco queda idea más o menos en qué hotel puede estar hospedada en la Riviera Maya, para poder protegerse del sol utilizó un sombrero hecho a base de Palma y unos lentes para un poco más de discreción en las calmadas playas de Tulum, Quintana Roo.

Sin embargo esto no fue suficiente para Jennifer Aniston puesto que la reconocida figura y silueta de Jennifer Aniston fue captada por una cámara indiscreta que retrató su figura, además no la actriz no estaba sola puesto que venía acompañada de dos de sus mejores amigos y un actor de la televisión estadounidense que también hablado mucho de qué hablar los últimos años.

Jimmy Kimmel, el presentador y el actor Jason Bateman acompañaron a Jennifer Aniston en este viaje, sin embargo no son las únicas personalidades del espectáculo en Quintana Roo en estos momentos, pues desde hace días ha sido visitado por celebridades de todas las tallas, por influencers, actores y cantantes hasta turistas nacionales e internacionales que buscan un descanso en las cálidas y paradisíacas agua y la Riviera Maya.

