Jair Guerra de Guerreros señaló actos "egoístas" al viaje a Tulum de compañeros

Debido a una lesión que Jair Guerra tuvo en el programa de Televisa Guerreros 2021, el médico le recomendó al menos 15 días de reposo, por tal situación se despidió del programa en medio de la aprobación de los televidentes, en contraste tres de sus compañeros fueron señalados por irse de vacaciones a Tulum y festejar, siendo que se les exigió respetar el proyecto televisivo.

En exclusiva para La Verdad Noticias, Jair Guerra habló de su salida y el actuar de sus compañeros que ha causado una gran polémica por poner en riesgo a toda la producción de Guerreros 2021.

"Sinceramente en mi caso particular que soy atleta profesional es más importante recuperarme que esta competencia, la salud es importante y no tenerla sería algo muy serio, el médico me indicó que debo descansar un mínimo de 15 días debido a la lesión que es un esguince de segundo grado que si no se atiende puede agravarse la situación", señaló el atleta en exclusiva para La Verdad Noticias.

Jair Guerra es un reconocido atleta del Parkour que fue seleccionado para la segunda temporada de este programa de desafíos y su adaptación ha sido rápida, el público lo ha adoptado como uno de los grandes favoritos de esta temporada en la cual estará fuera dos semanas, también señaló que en el deporte que práctica se necesita disciplina y ser responsable.

Jair Guerra en exclusiva para La Verdad Noticias

Jair Guerra de Guerreros señaló actos "egoístas" al viaje a Tulum de sus compañeros

Irónicamente tres de sus compañeros Agustín Fernández, Asaf Torres y Nicola Porcella se fueron de fiesta a Tulum y fueron suspendidos por la producción misma que se vio afectada recientemente por un brote de Covid-19, que mandó a todo el programa a realizarse la prueba y se mantuvo prácticamente parado.

"Me parece que, en esta ocasión, no es un secreto, se vieron egoístas, pues no son los únicos que pudieron resultar afectados, desde mi punto de vista fueron irresponsables y por eso asumieron las consecuencias", señaló el reconocido atleta del arte del desplazamiento.

