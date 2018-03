Isla Mujeres amplía gama de servicios al visitante

Licety Díaz/Diario La Verdad Isla Mujeres.- Para los prestadores de servicios de Isla mujeres, el avistamiento y nado con el pez más grande del mundo, el tiburón ballena, representa la derrama económica más importante en el año, pero al ser limitado el otorgamiento de los permisos, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) estudia otras opciones. “Hay que trabajar en el abanico de alternativas, pues no sólo esa actividad turística que abarca los meses de mayo a septiembre tiene que representar los sustentos de familias para los touroperadores, independientemente que no puede ser por las normas establecidas de carga poblacional y el manejo sustentable de ese atractivo paseo, pensamos que un arranque puede ser el buceocon tiburones de otras especies”, dijo Ricardo Gómez Lozano, director regional de la Conanp. A este análisis han llegado las autoridades al ser un dolor de cabeza cada año que llegan a estas fechas, por lo que se están aplicando en la explotación de más posibilidades en beneficio de sus habitantes. Para algunos de los touroperadores se tendrían que buscar otro tipo de eventos, pues los tiburones ya son escasos por esos rumbos y sería perder tiempo, combustible y desgaste de equipo, para lanzarse a bucear y rastrear alguno. “Tenemos la coordinación estrecha con la Conanp, el ayuntamiento y con quienes representan la asociación de permisionarios, pero aún no se coordina nada a pesar que hay que reforzar la promoción turística”, dijo Juan Carrillo Soberanis, presidente municipal de Isla Mujeres. En comparación al primer semestre de 2016, el municipio aumentó en un 17% el arribo de turistas, gracias a los atractivos naturales.

