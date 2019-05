Irregularidades en entrega de certificados en Educación para Adultos

Por: Efrén Martín

Especificó que se trata de un cuarteto de instructores voluntarios, que ya fueron separados de sus encomiendas, al comprobarse que actuaron de manera anómala en los procesos para la adjudicación de los documentos.

La directora del IEEJA aclaró que dos casos corresponden a voluntarios que entregaron certificados de secundaria a adultos de la zona maya, de quienes posteriormente se comprobó que no saben leer ni escribir.

De manera irregular, otros dos voluntarios entregaron a los estudiantes de primaria las respuestas a las preguntas de los exámenes que aplicaron.

Esta acción fue para “ayudarlos” a conseguir sus certificados sin tener los conocimientos necesarios para ello.

Irregularidades en entrega de certificados en Educación para Adultos

Candy Raygoza señaló que no existe sanción penal a los involucrados en estos hechos, al no comprobarse que recibieron dinero a cambio de los documentos y porque no son propiamente servidores públicos, sino voluntarios.

Tal vez te interese: En incertidumbre realización de Festival de Cultura del Caribe

Sin embargo, aclaro que ya no son más voluntarios del IEEJA y que los certificados que entregaron a los estudiantes ya fueron recuperados, ya que estos últimos ahora deberán realizar un nuevo proceso de capacitación para presentar las pruebas para acreditar su educación.