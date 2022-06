Irá Fuerza por México a tribunales a reclamar prerrogativas al Ieqroo

El oficialmente desaparecido partido político estatal Fuerza por México Quintana Roo (FxMQRoo), acudirá a tribuales para reclamar, medio millón de pesos en prerrogativas que el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) no le entregó durante el pasado proceso electoral, señaló el dirigente nacional Gerardo Islas Maldonado.

El líder nacional del llamado partido rosa, reconoció que enfrentan varios señalamientos por falta de pagos a activistas que operaron para el partido durante el proceso electoral, pero esta vez dijo que, la responsabilidad es completamente atribuible al Ieqroo que no liberó a tiempos las prerrogativas que les correspondían.

“Hay por lo menos dos mil 600 activistas a los que no se les ha podido pagar debido a que el Ieqroo, no liberó en su totalidad los recursos -prerrogativas-, que le correspondían al partido, lo que de paso abonó para que nuestros candidatos no pudieran hacer campaña y promoción como de debía”.