Invitan a usuarios de Aguakan a participar en la consulta ciudadana

Luego de calificar como un hecho histórico la decisión de la autoridad electoral de escuchar a mediante una consulta a los ciudadanos respecto a la permanencia o no de la concesionaria Aguakan en cuatro municipios de la entidad, el diputado con licencia Edgar Gasca Arceo llamó a la población a no sustraerse de participar en la misma.

En conferencia de prensa, el legislador recordó que usuarios de la concesionaria en los municipios Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos, “tendrán la oportunidad de solicitar la revocación de la concesión otorgada a dicha empresa” y así, poder frenar sus abusos.

Explicó que fueron más de 51 mil usuarios de la empresa concesionaria los que participaron con sus firmas para pedir el proceso para solicitar que se lleve a cabo la consulta pública y que los resultados de la misma sean vinculantes para definir el futuro de Aguakan en estas cuatro demarcaciones.

Gasca Arceo detalló que los electores que acudan a votar el próximo seis de junio, además de las boletas para elegir a sus diputados federales y sus autoridades municipales, recibirán una boleta adicional para expresar si están o no de acuerdo con que Aguakan continúe en la operación de la concesión de agua potable y el alcantarillado.

Recalcó que esta consulta es un ejercicio al que nos tenemos que acostumbrar, porque es un derecho y es la voz de los ciudadanos la que queremos escuchar, dijo el legislador al insistir en que a la firma se le otorgó una concesión, de la que sin embargo los usuarios no están conformes por la forma como la operan.

“Los usuarios han recibido un muy mal servicio, con cortes en el suministro y, cobros excesivos”, pero además no han cumplido con las inversiones en infraestructura a las que se habían comprometido lo cual no debe seguir sucediendo, dijo Gasca Arceo, tras insistir en que los usuarios ya no pueden quedarse con los brazos cruzados. insistió.