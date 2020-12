Invita cura de Playa del Carmen a celebrar a la Virgen de Guadalupe en familia.

La pandemia desatada por el coronavirus o Covid-19 ha afectado particularmente las celebraciones y tradiciones de la Iglesia Católica, como las celebraciones a la Virgen de Guadalupe que obligan a buscar otras formas de celebrar a la “Reina de México”, informó en entrevista el sacerdote católico Huber Reiner, capellán de la Iglesia de la Santa Cruz.

“Este 12 de diciembre, aquí en la Iglesia de la Santa Cruz creo que vamos a tener como tres misas, como los domingos, en la mañana, en la tarde y las peregrinaciones que normalmente se hacían, pues no se pueden hacer por las medidas de seguridad que es difícil seguir, pero no importa, lo importante es no exponernos innecesariamente”, comentó.

Explicó que en la novena que se lleva a la Virgen de Guadalupe está programada una misa en la parroquia de la colonia Luis Donaldo Colosio por lo que invitó a los asistentes acudir de preferencia solos, cuidando la sana distancia, recordó que las peregrinaciones no están permitidas, pero sí llevarán a cabo unas mañanitas la madrugada del día 12 de diciembre.

“Cada una yo creo que debe medir el riesgo que quiere asumir, el riesgo que quiere correr y también medir qué tan expuesto estoy y ahí obviamente no se puede obligar a nadie, -no pues olvídelo y vente y todo eso- al contrario hay que respetar y si alguien quiere quedarse en casa que se quede en casa”, indicó.

Agregó que la misa se puede seguir por Internet o mejor, invitó a las familias a tomar el rosario, reunirse alrededor de la imagen de la Virgen de Guadalupe y rezar, incluso aprovechar los tutoriales de como hacer el ritual del rosario y animó a las personas a no ver la pandemia como un peso, sino a verla como una oportunidad de acercarse a Dios.

