Investigaciones contra el ex alcalde de Cozumel, Freddy Marrufo, siguen adelante

Investigaciones contra Marrufo siguen adelante

La Comisión Instructora Encargada del Juicio Político en contra del ex presidente municipal de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, determinó que no hubo elementos para proceder en su contra.

El presidente de este órgano de la XV Legislatura del Congreso del Estado, Juan Carlos Pereyra Escudero, aclaro que si bien no encontraron elementos que funden las imputaciones, ello no significa que no pueda ser investigado por otras autoridades.

Freddy Marrufo, ex alcalde de Cozumel, libra juicio político pero no termina su investigación por presuntos delitos.

Como se sabe, Fredy Marrufo fue presidente municipal de Cozumel durante el trienio 2013-2016 y durante su gestión el Ayuntamiento solicitó un empréstito por 500 millones de pesos para ejecución de obra social.

Sin embargo, el ex síndico municipal de la ínsula, Faustino Balam Puc denunció que durante los últimos nueve meses de la gestión del ex alcalde se detectaron irregularidades por 121 millones 285 mil 440 pesos.

También lo señaló de haber causado endeudamiento por 656 millones 990 mil 132 pesos, razón por la cual en su momento promovió el juicio político en su contra.

El presidente de la Comisión Instructora, acompañado de los diputados María Eugenia Solís Salazar y José de la Peña Segura, confirmó que tal procedimiento quedó concluido. “No encontramos elementos que funden el juicio político y queda finalizado… Este recurso tiene otros tintes ajenos al juicio, es otra índole y no podemos pronunciarnos”, indicó.

Reiteró que los argumentos del promovente no pudieron acreditar el juicio político y por tanto, el proceso queda concluido.