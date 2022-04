Investiga la FGE caso de joven atropellada en la Anáhuac Cancún

Luego de los lamentables hechos ocurridos el pasado miércoles 30 de marzo del presente año, a las afueras de la universidad Anáhuac Cancún, donde una joven estudiante perdió la vida cuando fue arrollada por otra alumna con un coche, este día el fiscal general, Óscar Montes de Oca Rosales, detalló que ya abrieron la carpeta de investigación por los hechos ocurridos.

“Es un evento muy lamentable, perdió la vida la señorita que fue atropellada por otra estudiante, quien era la conductora del auto; en estos casos la ley le da tratamiento de delito culposo y puede obtener su libertad inmediatamente, siempre y cuando se garantice los daños”, dijo.

Detalló que están en la espera de los resultados del dictamen en materia de tránsito terrestre, en donde intervienen varias disciplinas, evaluaciones físicas, como velocidad, impacto, iluminación, visión, entre otros, “muchos factores se toman en cuenta para realizar un dictamen en materia de tránsito”, comentó.

Las investigaciones continúan

Indicó que estos trabajos de investigación tienen que llevarse de manera correcta para verificar quien tuvo la responsabilidad y cuál fue el factor determinante del accidente, para que con ello el caso se turne a justicia alternativa o una terminación anticipada, un acuerdo reparatorio entre las víctimas secundarias.

Recalcó que en caso que la presunta culpable, quien iba manejando el auto, se comprueba su culpabilidad, tendrá que pagar por sus actos, pero al ser este tipo de delito, no amerita cárcel, aunque dijo que podrían haber varios escenarios al respecto, incluso que ambas tuvieran la culpa.

“Hay varias situaciones que se pueden dar, puede ser que hubo una corresponsabilidad de culpas, hay una investigación, pero son delitos que no ameritan prisión preventiva, sino estás en los catálogos de prisión preventiva y no justifica porque debes de estar en la cárcel, la persona sigue en libertad. El juez determinará cuál será la medida cautelar, pero no amerita prisión preventiva”, concluyó.

