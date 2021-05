Invade sargazo Costa Maya de Quintana Roo

El alcalde de Mahahual, Pedro Marcial Rodríguez Cobos, lamentó que, a pesar de los esfuerzos de prestadores de servicios turísticos y pobladores de la comunidad costera, el sargazo “se ha apoderado” de las playas de la Costa Maya.

Destacó que es tal la cantidad del alga marina que recala en la playa que podría decirse asemejan “planchas de concreto” de varios cientos de metros.

Esta semana ha entrado mucho sargazo, parece alfombra o una plancha de concreto del lado del muelle con más de 100 metros cuadrados sino es que más.

Marcial Rodríguez indicó que, hasta el momento, sólo han colocado barreras de contención artesanales que, evidentemente no han logrado evitar el arribo de sargazo, ya que las condiciones climatológicas favorecen su llegada.

Sin recursos municipales

En este contexto, la directora del medio ambiente en el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Alondra Flores, resaltó que por cuestiones financiera no se ha concretado la instalación de infraestructura para su contención.

A manera de ejemplo, en el caso de Xcalak, mencionó que, al no contar con presupuesto para reparar el muelle, la lancha sargacera no puede permanecer en la comunidad y tiene que estar en Chetumal y, en consecuencia, no pueden recolectarlo.

Invade el sargazo la Costa Maya de Quintana Roo.

Por su parte, prestadores de servicios turístico de Mahahual solicitaron ayuda para que les doten de botas, medicamentos y herramientas para poder recoger toneladas de sargazo.

Lo pedimos de todo corazón, estamos cansados día a día tarde a tarde ahora si nos juntó el sargazo que nos puedan ayudar. Los compañeros, la gente nos ayuda con refrescos o galletas, honestamente estamos cansados.

Puntualizaron que necesitan también apoyo económico y de medicamentos, ya que tienen problemas en la piel ante el permanente contacto con el alga.