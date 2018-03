Redacción/ Diario La Verdad COZUMEL, Q. Roo.- Interviene Derechos Humanos en la Dirección de Deportes en Cozumel, debido a un acto discriminatorio por parte del personal a un niño con discapacidad. Fue un acto de discriminación por parte del personal de esta dirección en contra de un niño con discapacidad. Al niño le prohibieron pertenecer a un equipo de natación.

Interviene Derechos Humanos en la Dirección de Deportes en Cozumel

Buscan garantizar la igualdad

Te puede interesar

A través de un comunicado, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo dijo que emitió una medida cautelar en contra de la dirección de deportes del municipio Isla Cozumel. La intervención ocurre ante la queja de la madre del menor ante la Visitaduría Adjunta en Cozumel. Donde comentó que en días pasados había acudido a la unidad municipal donde se imparte Deporte Adaptado para que su hijo se integrara al equipo de natación. Sin embargo el profesor contestó de manera inadecuada, negándole los servicios y que en todo caso si necesitaba de atención especial, sería de manera particular a cambio del pago de sus honorarios. Ante la presunción de actos discriminatorios se abrió el expediente para iniciar la investigación de los hechos. Sin embargo se consideró la necesidad de emitir esta medida para que en tanto se lleva el procedimiento correspondiente, no se vulneren los derechos humanos del joven. La medida dirigida a la Presidencia Municipal de Cozumel solicita girar instrucciones al personal adscrito a la Dirección de Deportes. A fin de que se abstengan de brindar un trato degradante a las y los usuarios de los servicios de dicha institución, así como la prohibición de cobros por parte de las y los docentes por considerar la discapacidad como un servicio de atención especial. Así como realizarlo fuera de las instalaciones oficiales del municipio y en un horario extra.Lo anterior está encaminado a garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación. Así como cumplir a cabalidad con las medidas que procuren la inclusión de las personas con discapacidad, logrando con ello, proteger el interés superior de la infancia y se eviten en lo futuro violaciones a los derechos humanos. Asimismo la Comisión de Derechos Humanos solicita establecer medidas de protección que reintegren el derecho a la igualdad y no discriminación del menor presunto agraviado ante probables actos que pudieran vulnerar sus Derechos Humanos. Así como implementar de manera inmediata el mecanismo que a derecho corresponda para la atención del presente asunto, aplicando hasta su totalidad todos los protocolos necesarios, cuidando en todo momento la integridad física, moral, psicológica, social, educativa y protección de datos personales del menor involucrado. Sosa Guillén afirmó que las personas con discapacidad gozan de todos los derechos que se encuentran establecidos en el marco jurídico por lo que cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad se considera discriminación. Sin embargo habrá que esperar las investigaciones a fin de confirmar si hubo o no violaciones a derechos humanos. Asimismo comentó que en Quintana Roo está prohibida toda forma de discriminación, por tanto todo particular o servidor público que cometa actos de discriminación queda sujeto a lo previsto en la Ley. De acuerdo a la Primera Encuesta de Discriminación elaborada por la Comisión de los Derechos Humanos, la discapacidad se encuentra entre los seis primeros supuestos en los que la gente percibe que pueda ser víctima de discriminación.