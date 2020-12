Interjet CANCELA todos sus vuelos en Cancún para lo que resta de 2020 | Especial

La aerolínea mexicana Interjet canceló todos sus vuelos programados en México para lo que resta de este 2020, según confirmó un empleado de la compañía al diario Reforma.

Esto incluye las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Cancún, las cuales se vieron interrumpidas desde el fin de semana pasado, principalmente de destinos como la Ciudad de México y Monterrey.

¿Por qué canceló vuelos Interjet?

De acuerdo con los trabajadores, la razón por la que Interjet canceló vuelos en Cancún y México, fue porque la aerolínea mexicana no pagó la renovación de pólizas de seguro de sus aeronaves, las cuales vencieron el pasado 9 de diciembre.

Interjet dejará varados a decenas de viajeros que compraron vuelos con la aerolíneas en fiestas decembrinas.

No obstante, hasta el momento no hay información oficial sobre el cese de operaciones por parte de la empresa, pero hace semanas que los trabajadores no reciben comunicación de la misma ni del Sindicato.

A través de su cuenta de Twitter, Interjet se ha dedicado a atender las quejas de los usuarios, quienes han quedado varados en los aeropuertos de Cancún, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

En el caso de Cancún, algunos de los viajeros tuvieron que salir de la ciudad por vía terrestre, toda vez que la compra de un nuevo vuelo con otra aerolínea era demasiado caro y la empresa no les devolvió su dinero.

Se espera que en las próximas horas Interjet emita un comunicado al respecto, a fin de aclarar las especulaciones entorno a las finanzas de la aerolínea propiedad del empresario mexicano Miguel Alemán Magnani.

Cancelaciones de Interjet no afectan operabilidad del AIC

Las cancelaciones de vuelo de Interjet no han afectado para nada la operabilidad del Aeropuerto Internacional de Cancún, que este viernes rompió un nuevo récord de viajes, al registrar 417 operaciones en un solo día.

De acuerdo con Eduardo Rivadeneyra, vocero de Aeropuertos del Sureste (Asur), esta cifra es la más alta desde el inicio de la pandemia, luego de que el 28 de marzo, antes de las restricciones mundiales de viaje, el AIC registrara 485 operaciones.