Un sujeto de identidad desconocida fue atacado a balazos la tarde de este día en el municipio de Tulum en el estado de Quintana Roo, luego de que sujetos armados abordo de una motocicleta dispararon en varias ocasiones contra el hombre, quien al ver a sus agresores intentó huir, pero le fue inutil. Tuvo que ser trasladado al hospital.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió alrededor de las 13:35 horas, cuando al número de emergencias 9-1-1, alertaron a las autoridades que en la en la colonia Maya, en la calle Omega, entre Neptuno y Mercurio, un hombre estaba herido por impactos de arma de fuego.

La Policía Quintana Roo llegó de primero

Intento de ejecución en Tulum; estaba limpiando su casa, cuando le dispararon

Tras la denuncia, elementos de la Policía Quintana Roo y una ambulancia de la Cruz Roja acudieron al sitio; al llegar confirmaron el hecho por lo que de inmediato trasladaron al hombre lesionado al hospital para su atención médica, en estos momentos su estado de salud se reportó como grave.

Según testimonios de los vecinos, el hombre se encontraba limpiando la puerta de su casa, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y dispararon en varias ocasiones, sin embargo el hombre al ver a su presas intentó huir, escondiéndose en su casa, pero las balas lo alcanzaron.

Criminales huyeron a pie

Los criminales al lograr su cometido huyeron, pero al no lograr subirse a su vehículo de dos ruedas, optaron por correr con rumbo desconocido, aún así no fueron detenidos, pues las autoridades al llegar y a pesar de implementar un fuerte operativo de búsqueda y localización, no hallaron a nadie cerca del lugar.

Hasta el momento las investigaciones continúan por parte de las autoridades correspondientes con el fin de dar con el paradero de los presuntos responsables, llevarlos ante la justicia y determinen su situación jurídica, mientras tanto el hombre, hasta la redacción de esta nota, se sabe que aún continúa hospitalizado. La Verdad Noticias.

