Intentan robar una tienda departamental y no lo logran; Cancún

Varios sujetos fueron los responsables de cometer un intento de robo en la tienda departamental Elektra, ubicado en la Supermanzana 64 de Cancún; sin embargo, los delincuentes no lograron su cometido, dejando un hoyo en la pared de la parte de atrás del inmueble, no se reportó detenidos.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió entre las dos y tres de la madrugada, cuando las alarmas presuntamente se activaron y avisó a las autoridades sobre el robo en el Elektra de la Supermanzana 64, manzana 1, calle 6 con avenida José López Portillo; motivo por el cual las autoridades se movieron al sitio.

Minutos más tarde elementos de la Policía Quintana Roo arribaron al lugar; al llegar confirmaron que en la parte de atrás del establecimiento la puerta estaba abierta y en la pared estaba un agujero, donde intentaron entrar, pero gracias a la reacción de los uniformados no lo lograron.

Se supo que los delincuentes intentaron entrar para llevarse dinero y no por los artículos, ya que en ese lugar supuestamente está la caja fuerte; sin embargo, este dato aún no ha sido confirmado por las autoridades correspondientes, lo cierto es que no hubo detenidos, por lo que se sospecha que cuando se activó la alarma salieron huyendo.

Hay que destacar que si la empresa pone las denuncias correspondientes, las autoridades serán las encargadas de iniciar con las investigaciones, revisando las cámaras de seguridad y entrevistando a testigos o vecinos cerca de la zona de los hechos, para tratar de dar con el paradero de los presuntos culpables para llevarlos ante la justicia competentes.

Hasta el momento la puerta trasera está asegurada y acordonada, hasta que las indagatorias termines, lo que se desconoce es si la tienda laborará de manera normal o se encontrará cerrada.