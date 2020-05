Intensifican trabajos para sofocar incendios forestales en Quintana Roo

El gobierno del estado, encabezado por Carlos Joaquín continúa intensificando los trabajos a través de los brigadistas para sofocar los incendios forestales que continúan activos en Quintana Roo, esto teniendo como principal objetivo frenar el daño las áreas naturales de la entidad, contando con el apoyo de todos las dependencias involucradas en estas acciones.

Actualmente en Quintana Roo están activos11 incendios forestales, de los cuales tres se consideran como prioritarios. En lo que va de la temporada de incendios forestales 15 conflagraciones registran como causa la cacería, ocho por fumadores, ocho por quema de basureros, seis por agropecuarias, cinco por derecho de vía y seis por causas desconocidas. En un total de 48 siniestros, en 11 mil 015 hectáreas, ya está extinto el fuego.

Los incendios forestales en Quintana Roo se combate en 8 mil 309 hectáreas que presentan conflagraciones activas en los municipios Lázaro Cárdenas (1 de 330 has.), Puerto Morelos (1 de 65 has.), Benito Juárez (1 de 90 has.), Felipe Carrillo Puerto (1 de 243 has.), Solidaridad (1 de 240 has.), José María Morelos (1 de 401 has.), Bacalar (1 de 3 mil 500 has. y 1 de 130 has.) y Othón P. Blanco (1 de 10 has.), 1 de 500 has. y 1 más de 2 mil 800 has.).

Tres incendios siguen con prioridad de atención, se localizan en el sur del Estado: en la zona arqueológica de “Ichkabal”, en Bacalar, con 70% de control y 55% liquidación a cargo del Equipo de Manejo de Incidentes. En Othón P. Blanco, en Mahahual, el incendio “La Charra” con avance de 50% control y 40% liquidación bajo la responsabilidad de Manuel Alamilla.

Y el incendio “Santa Elena”, con 45% control y 25% de liquidación con la atención del técnico Marcos Guzmán. Se refuerzan las acciones para la contención de estos siniestros con las tácticas y estrategias requeridas para incrementar el control.

Diariamente el Oficial de seguridad aplica las normas básicas para el protocolo de atención y prevención de Covid 19. En concordancia con el Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales en México, las condiciones meteorológicas en la entidad el día de hoy mantienen un índice de peligro de incendios medio a alto, razón por lo que es probable que se presenten condiciones para incrementar el control de los incendios forestales activos.

En el Estado los incendios forestales son combatidos por CONAFOR Quintana Roo, Durango, Campeche, Jalisco, Chiapas, Hidalgo y Guanajuato, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Protección Civil Estatal y Municipal, Secretaría de Marina, el Centro Regional de Manejo del Fuego Sureste de la CONAFOR, Brigadas Rurales, Policía Federal, Guardia Nacional, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Desarrollo Rural y elementos voluntarios.

Información acorde al reporte de este 8 de mayo de las 14:00 horas, del Centro Estatal de Manejo del Fuego de Quintana Roo, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente y la Coordinación Estatal de Protección Civil de la Entidad.

