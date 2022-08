Intensifican prevención del cáncer cervicouterino en Cancún

Las mujeres deben de realizarse periódicamente pruebas de revisión ginecológica con las que puedan prevenir y detectar oportunamente enfermedades de los órganos reproductores, que sin un tratamiento pueden evolucionar a padecimientos que podrían poner en riesgo su vida.

Como parte del mes de la sensibilización del cáncer cervicouterino, en todo el estado se ha iniciado la campaña “Quintana Roo contra el Cáncer de Cuello Uterino 2022”, con la que se busca acercar a las mujeres los servicios de detección para esta y otras enfermedades.

Cáncer cervicouterino, cáncer de mama y el virus de papiloma humano, son las principales enfermedades en las que se ha enfocado esta campaña de detección, pues son las que representan un mayor riesgo en la salud de las mujeres.

“Se están realizando papanicolaus en mujeres de 25 a 34 años de edad, pruebas de virus del papiloma humano en mujeres de 35 a 64 años y exploraciones clínicas de mama en mujeres de 25 a 39 años de edad”, compartió Gabriela Ivonne Couoh Solis, responsable del programa del cáncer en la mujer de la jurisdicción sanitaria número 2.

Los servicios se estarán ofertando durante todo lo que resta del mes de agosto, son completamente gratuitas para que todas las mujeres interesadas puedan acudir y puedan realizarse alguna o todas las pruebas de detección.

En Cancún, además de la Jurisdicción sanitaria número 2 ubicada en la SM 93 Av. Miguel Hidalgo Lote 1, se han habilitado módulos rosas en diferentes Centros de Salud de la Ciudad.

“Tenemos 3 módulos especializados en donde las pacientes pueden agendar su cita por teléfono y así ya no tienen que llegar desde muy temprano, sino que llegan el día y la hora de su cita”.

Son el Centro de Salud Nº1 en la Región 270 (Tel. 983 831 5715), el Centro de Salud Nº10 de la Región 229 (Tel. 998 204 6696) y el Centro de Salud Nº16 en la colonia Tres Reyes (Tel. 998 335 4519).

Antes de acudir a la cita, se recomienda no estar en su periodo, no tener relaciones sexuales dos días antes, no realizarse duchas vaginales y o usar ovulos o tabletas vaginales por lo menos una semana antes.

Deberán presentarse a cualquiera de los módulos que le quede más cerca de su domicilio con un copia del INE y del CURP para fines de registro en la atención que se le brindará.

Horarios de atención en los Centros de Salud

Jurisdicción sanitaria número 2

Fechas: Lunes a viernes

Horarios: 09:00 a 14:00 horas

Centro de Salud Nº1

Fechas: Lunes a viernes

Horarios: 07:00 a 13:00 hrs.

Centro de Salud Nº10

Fechas: Lunes a viernes

Horarios: 08:00 a 13:00 hrs.

Centro de Salud Nº16

Fechas: Lunes a viernes

Horarios: 08:00 a 12:30 hrs.

