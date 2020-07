Intensifican en Quintana Roo hábitos de higiene para prevenir Covid-19

El gobernador Carlos Joaquín expresó que ante el ascenso importante en el número de contagios por Covid-19 en Quintana Roo habrá una mayor promoción de los hábitos de higiene, en la orientación y la capacitación para la nueva normalidad.

Tan solo este fin de semana inició en Isla Mujeres el programa que llevan a cabo los “Enlaces de Participación Ciudadana” para recordar a todas y todos lo importante de las medidas preventivas en la convivencia con el covid-19 y así evitar contagios, proteger la salud y salvar vidas.

Intensificarán hábitos de higiene en Quintana Roo

“Hay héroes y heroínas que en lugar de capas, llevan cubrebocas y promueven hábitos para salvar vidas. ¡Gracias Enlaces de Participación Social! Ahora te toca a ti quintanarroense, tomar acción. JuntosSaldremosAdelante” escribió Carlos Joaquín en sus redes sociales.

Previamente, el gobernador de Quintana Roo había anunciado la intensificación de la presencia de las muchachas y los muchachos de las gorras y los chalecos amarillas, cuya labor de exhorto para usar el cubrebocas, lavarse las manos y guardar la sana distancia ha sido muy reconocida por la sociedad.

El mandatario estatal Carlos Joaquín expresó que, si la gente no se cuida y no toma con seriedad las medidas sanitarias, se puede perder en poco tiempo lo que, con mucho esfuerzo y sacrificio, se ha avanzado en los últimos meses. “Las medidas sanitarias no son opcionales, son obligatorias”, enfatizó.

Entre los avances de la recuperación se encuentra que actualmente ya hay más de 150 operaciones diarias en vuelos hacia la entidad, considerando que de los casi 600 vuelos diarios que había hasta hace un año, con la pandemia se redujeron a menos de cinco.

Del mismo modo, la industria de la construcción está nuevamente generando empleos formales.

Del 27 de julio al dos de agosto, el semáforo epidemiológico estatal se mantiene en naranja para la zona norte y en rojo para la zona sur.

