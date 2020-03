Instruyen PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES contra funcionarios de Quintana Roo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó a la Secretaría Estatal de la Contraloría (SECOES) que inicie procedimientos sancionatorios contra funcionarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) por inconsistencias en el manejo de recursos del Fondo Metropolitano.

Lo anterior, porque el organismo no aplicó casi 180 millones de pesos del citado fondo Metropolitano, además de que no reintegró tal cantidad al Gobierno Federal.

Hay que señalar que la Auditoría Superior de la Federación presentó al Congreso de la Unión el informe final de las revisiones a las cuentas públicas 2018, donde detalla que la CAPA recibió en tiempo y forma 178.6 millones de pesos, que debieron ser ejecutados, a más tardar, el 31 de diciembre de 2018.

Sin embargo, a pesar de que se firmaron siete contratos, al cierre del 31 de marzo de 2019, el dinero seguía en las cuentas bancarias del organismo quintanarroense.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 177,953,650.83 pesos (ciento setenta y siete millones novecientos cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta pesos 83/100 M.N.), debido a que no reintegraron a la TESOFE (Tesorería Federal) los recursos no comprometidos, no amortizados y no pagados al 31 de marzo de 2019, más los rendimientos financieros generados desde la fecha en que debieron realizar el reintegro hasta la de su recuperación”.

Vale la pena mencionar que la Secretaría de Finanzas y Planeación sí entregó, el 20 de diciembre de 2019, documentos físicos y varios discos compactos a la Auditoría Federal sobre la ejecución de los recursos, sin embargo, después de la revisión se determinó que no eran suficientes para enmendar los errores contables en los que incurrieron los funcionarios de CAPA.

Vale la pena mencionar que la SECOES, en una carta pública, reconoció que la ASF emite la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y que realice las investigaciones correspondientes, aunque aclara que hasta el momento no ha sido notificada oficialmente de los resultados de las revisiones a las cuentas públicas de 2018 por parte de la ASF.

Asimismo, aclara que es la Secretaría de Finanzas y Planeación la instancia que está dando seguimiento a las recomendaciones y pliegos de observaciones realizadas por la ASF.