Instalan nueva red de fibra óptica en Quintana Roo

Mark Carney, jefe de desarrollo de negocios de GigNet, dio a conocer en rueda de prensa que se ha finalizado la instalación del tramo de la red de 180 kilómetros de banda ancha de fibra óptica que comprende de Playa Mujeres a Tulum.

Carney, mencionó que la banda ancha actual­mente no es un lujo, es una necesidad por lo que se invirtieron 60 millones de dólares y dan cober­tura a 20 hoteles con 10 mil cuartos; el próximo año se esperan superar los 20 mil.

El jefe de desarrollo de negocios de GigNet dijo que los hoteles que cuentan con este servicio han subido sus ingresos de operaciones desde 20 por ciento hasta 100 por ciento.

“Muchos turistas, ya vienen con mucha tecnolo­gía que necesita de WIFI y realmente no funcionan y si hay alta ocupación menos sirve la tecnología, porque la banda ancha es compartida tienen de 100 o 200 megas y no es suficiente, con Gignet se les dará 1Gigabyte y no será compartida”, aclaró.