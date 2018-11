Instalan el Consejo Consultivo Ciudadano de la CAPA en Tulum

Con el fin de que la ciudadanía participe de forma directa en las acciones de gobierno y como una de las políticas públicas más importantes en la administración de Carlos Joaquín, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) instaló el Consejo Consultivo Ciudadano del programa “Juntos hacemos más” en el municipio de Tulum.

El evento que se llevó a cabo en la sala de cabildos del Ayuntamiento de Tulum, el director general de la CAPA, Gerardo Mora Vallejo recalcó la importancia de dicho programa que amplía las posibilidades de participación de la gente, para que opinen y propongan soluciones a los problemas de Quintana Roo de forma voluntaria, honesta y transparente.

Esta nota te puede interesar: Tren Maya arrasa en consulta ciudadana

El Consejo Consultivo Ciudadano de la CAPA en Tulum, está integrado por Luis Felipe Dzib Us, José Antonio Cohuo Ortega, Susano Canul May, María del Carmen May Canul, Aurelia Aban Ku y Lucía Nahuat Aban, habitantes de la zona rural y urbana de Tulum, quienes decidieron formar parte de este ejercicio que fortalece la democracia participativa para un mejor desarrollo.

Durante la instalación del Consejo Ciudadano, donde estuvo presente el director de Desarrollo Urbano y Ecología de Tulum, se presentaron los avances de la CAPA en el municipio, donde se han invertido más de 130 millones de pesos en materia de agua de potable, drenaje y saneamiento en los primeros dos años de gobierno de Carlos Joaquín, para mejorar los servicios que se brindan a la gente.

La CAPA continuará con la instalación de los Consejos Consultivos Ciudadanos “Juntos hacemos más”; esto de acuerdo a la convocatoria emitida por el gobierno del Estado y con la activa participación ciudadana en los diferentes municipios, para trabajar de la mano por más y mejores oportunidades de desarrollo en materia de agua potable, drenaje y saneamiento.