Instalan Consejo de Educación en Quintana Roo

La secretaria de Educación de Quintana Roo, Ana Isabel Vásquez Jiménez, encabezó la instalación y toma de protesta del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, instancia que busca fortalecer los ámbitos y niveles de participación social, vinculando la colaboración entre la comunidad escolar y la sociedad en su conjunto, para contribuir a una educación de calidad y equidad en la educación básica.

El Consejo está integrado por representantes de los 11 municipios, asociaciones de padres de familia, sector empresarial, servidores públicos de educación básica, dirigentes sindicales del magisterio y sociedad civil en su conjunto, a quienes Vásquez Jiménez agradeció su participación, destacando que los nuevos retos educativos requieren de la colaboración coordinada y el desarrollo de relaciones de confianza en la comunidad educativa.

Instalan Consejo de Educación en Quintana Roo

Reunidos en la sala de juntas “Moisés Sáenz Garza”, la titular de la SEQ indicó que estamos ante grandes retos, no sólo en el ámbito educativo, sino en desarrollo social y humano, “vivimos en un mundo convulsionado por la desigualdad y la violencia, con grandes problemas económicos, pero sobre todo sociales, que tienen su origen en la parte humana”.

Desde el sector educativo, comentó, llevamos el liderazgo para transformar a nuestra sociedad, pero no podemos hacerlo solos, nos esforzamos para que en las aulas las cosas caminen, para que nuestros maestros estén bien formados, para que nuestros programas de estudio sean lo más adecuados a las necesidades educativas, pero debemos entender que la violencia no se genera en las escuelas, ni siquiera en las calles, sino en un corazón herido, en un hombre o una mujer que no recibió amor o disciplina.

Por su parte, el consejero presidente del Consejo, Sergio René Acosta Manzanero, destacó que “estoy seguro que todos ustedes reunidos hoy aquí, tienen un fin común, que es trabajar en pro de la educación de los niñas y niñas que son el futuro de nuestro estado”.

María Antonia Morales Porcel, directora de Participación Social de la SEQ, aseguró que en la medida en que todos nos preocupemos por la educación y nos ocupemos de su mejoramiento, contribuiremos a que Quintana Roo sea más fuerte, más justo y con oportunidades para todos.

TE PODRÍA INTERESAR: SEP trabajará en depurar plazas: Moctezuma

A través de este Consejo Estatal, se promoverán vínculos de colaboración más fuertes entre estado, municipios y comunidad escolar, cuya finalidad es coordinar y conjuntar esfuerzos para alcanzar mejores resultados educativos de nuestros tesoros más preciados: las niñas y niños de Quintana Roo, agregó.