Instala IDEFIN corredores eléctricos en Quintana Roo.

La colaboración entre el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado (IDEFIN) y el sector privado han dado hoy un paso hacia la innovación en el desarrollo de la movilidad eléctrica de nuestro Estado. Tesla una empresa fabricante de vehículos eléctricos, ha hecho inversiones que permitirán a Quintana Roo contar con diferentes sitios de carga en más de 20 ubicaciones.

Con esto, Quintana Roo se suma a los Estados que implementan corredores eléctricos dentro del país, con estaciones de carga para vehículos que utilizan energía eléctrica y hacen a un lado los combustibles derivados del petróleo. Los corredores para autos sustentables estarán ubicados en los municipios de Solidaridad, Benito Juárez, Tulum y Cozumel.

Tesla, la empresa líder en venta de vehículos eléctrico, que busca acelerar la transición a la adopción de energías sustentables en conjunto con el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado (IDEFIN), han reunido esfuerzos a fin de impulsar la participación de capitales privados en el desarrollo de un corredor ecológico, con el fin de crear un ecosistema de transporte sustentable.

“El despliegue de la infraestructura de que contempla una red de carga, permitirá a los usuarios de vehículos eléctricos realizar viajes de mayor recorrido, algo clave para el uso masivo del coche eléctrico dentro de nuestra entidad;” resaltó Bernardo Cueto Riestra, director general de IDEFIN.

Las ubicaciones específicas donde se instalaron los puntos de carga son los siguientes:

• City Express Playa del Carmen

• Be Tulum Hotel

• Los Amigos: Central Park Tulum

• Paradisus Playa del Carmen La Perla

• The Explorean Cozumel

• The Explorean Kohunlich

• Hotel One Cancun Centro

• One Playa del Carmen

• Fiesta Inn Playa del Carmen

• Paradisus Playa del Carmen La Esmeralda

• Live Aqua Boutique Resort Playa del Carmen

• Vidanta: The Grand Mayan, Quintana Roo

• Teatro Cirque du Soleil

• Four Points Cancun

• Hotel Nizuc Cancun

• Plaza La roca Cancun

• Westin resort and Spa Cancun

• Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancun

• Fiesta Americana Condesa Cancún

El IDEFIN está facilitando ubicaciones donde sea posible la instalación de puntos de recarga rápida para acelerar la comunicación vehicula sustentable entre las principales ciudades de la península.